Türkiye son 18 yılda tarım ithalatına 114 milyar dolar ödedi

Türkiye tarımda tarım ithalatına 2020 yılında 9,5 milyar dolar öderken, son 18 yılda tarım ithalatına harcanan para 114 milyar dolara yükseldi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı da 2 milyon 100 bine düştü. Gübre fiyatları yüzde 90 oranında artınca, gıda ürünleri de sürekli zamlandı. Geçen yıl tarım ithalatına 9.5 milyar dolar ödendi. Son 18 yılda tarım ithalatına harcanan para ise 114 milyar dolar oldu.



Çay ülkesi Türkiye sadece 2020'de 22 bin 500 ton çay da ithal ederek 45 milyon 636 bin dolar ödedi. Geçen yıl 506 bin ton kırmızı mercimek için ise 241 milyon 556 bin dolar harcandı.

"Cumhuriyet dönemi rekoru!"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "2018 yılında 9 milyar dolar olan ithalat 2020'de 9 milyar 500 milyon doları aştı. Türk Lirası karşılığı 66 milyarı buldu. Bu Cumhuriyet döneminin ithalat rekorudur. Çiftçimize verilmeyen destekler yabancı şirketlere ithalat nedeniyle aktarıldı" dedi.

Çiftçiliğe devam edenlerin borç batağına saplandığını savunan Sarıbal, "Sayıları 2 milyon 100 bin civarına düşen çiftçinin sadece bankalara borcu 129 milyar lirayı geçti. Bu borcun 5 milyarı takipte. Çiftçinin tarlasına, traktörüne, ineğine haciz geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gübre ithalatına 20 milyar dolar harcandığını, gübre fiyatlarındaki artışın son bir yılda yüzde 90'a ulaştığını kaydeden Sarıbal "Acil önlemler alınmaz ise artan maliyetler karşısında ya çiftçi gübre kullanımını düşürecek ve üretim azalacak ya da yüksek maliyetlere katlanacak ve gıda fiyatları daha da artacak" diye konuştu.