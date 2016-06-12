Türkiye son 10 yılda sigaraya 257 milyar lira harcadı!

Sigaraya son 10 yılda onlarca köprü ve baraj maliyeti kadar para harcandı. İki yıldır tüketim, yeniden yükselişe geçerken sadece 2015’te 103 milyar adet sigara satıldı.

Sigara içen kişi sayısının 15 milyon olduğu Türkiye’de son 10 yılda sigaraya 256,9 milyar lira harcandı. Bu para, 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 nükleer santral ve 6 Güneydoğu Anadolu Projesi’ne eşdeğer.

Tiryakilerin sayısı arttı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye’de sigara kullanımı, resim ve yazılardan oluşan birleşik uyarı sisteminin devreye girmesiyle 2010’dan itibaren miktar bazında düşüş gösterse de, 2014 ve 2015’te yeniden artış trendine girdi. Türkiye’de 2006 yılında 108 milyar adet sigara için 15,3 milyar lira harcama yapılırken, 2010’da iç piyasada tüketilen toplam 93 milyar adet sigara için 24 milyar lira, 2015’te de tüketilen 103 milyar adet sigara için yaklaşık 40 milyar lira harcandı. Son 10 yılda Türkiye’de tüketilen toplam sigara miktarı 1 trilyon 4 milyar 157 milyon 307 bin 223 adet oldu.

Tüketim yükselişte

Türkiye’de toplam sigara üretim miktarı 2015’te 156 milyar adedi buldu.

Sigara ihracatı 47,8 milyar adedi geçerken, ihracat bedeli de 464 milyon doları aştı.

Son 10 yılda da sigara üretim miktarı 1 trilyon 311 milyar adedi, ihracat miktarı 291 milyar adedi geçerken, ihracat bedeli 3 milyar dolara yaklaştı.

2006 yılında 107 milyar adet satışın yapıldığı sigara 2015 yılına gelindiğinde yeniden aynı seviyelere yaklaştı ve 103 milyar adeti buldu.

Tütün üretiminde düşüş bekliyor

2015 yılında tütün üretim miktarı yaklaşık 75 bin tonu buldu. Bu miktar tüm tarım üretiminin yüzde 0,1’lik payını kapsadı. TÜİK 2016 yılı bitkisel üretim 1’inci tahminlerine göre ise tütün üretiminde düşüş bekleniyor. Yüzde 6,7 oranında azalma beklenen üretimin 70 bin ton civarında olacağı öngörülüyor.