Türkiye, Somali’de polis akademisi kuracak

Somali'deki Türk Büyükelçiliği'ne saldırının ardından Türkiye, başkent Mogadişu'ya polis akademisi kuruyor. İlk etapta 2 bin 400 polise hizmet verecek akademide terörle mücadele ön planda olacak. Özel Harekat polislerinin nezaretinde verilecek eğitimler için mobil birimler kuruldu.

Somali'deki Türk Büyükelçiliği ek binasına Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından Türkiye, Somali emniyet teşkilatını yeniden yapılandırılması için harekete geçti. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Türkiye başkent Mogadişu'da polis akademisi kurarak, Somali polisini eğitecek.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği çalışanlarının kaldığı binaya düzenlenen intihar saldırısında bir Türk polis şehit olurken, üç polis de yaralandı. Türk Büyükelçiliği'ne yönelik yapılan saldırının ardından Türkiye'nin, terör örgütü Eş Şebap'a karşı Somali emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılmasına yardımı gündeme geldi. Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed ve Emniyet Genel Müdürü Sharif Shekhuna Maye, Eş Şebab'ın ülkeyi kan gölüne çevirmesinin ardından Türkiye'ye 'bize yardım edin' mesajını gönderdi.

Mobil birimler kuruldu

İki ülke arasında yapılan anlaşmalar sonrası Somali polis teşkilatı özellikle El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü ile mücadelede önemli çalışmalar yaptı. Daha önce yaklaşık 6 bin 500 polise silah kullanımı eğitimi verildi ve teknik imkânları artırıldı. Türk polisler tarafından Somali polisine özellikle keskin nişancı tüfeği kullanım eğitimi verildi. Eğitimler hem Türkiye'de hem de Somali'de devam etti. Terör örgütlerine karşı özel birimler oluşturuldu. Özellikle bu ülkeye Türkiye'den özel harekât polisleri gitti. Bu eğitimler için iki ülkede de mobil eğitim birimleri kuruldu.

Terörle mücadele ön planda

Türkiye, Somali polis teşkilatının sayısını artırmak için de düğmeye bastı. 6 bin 500 olan polis sayısı 9 bine çıkartılacak. Yeni polisler Türkiye'nin kuracağı akademide eğitilecek. İlk etapta 2 bin 400 polis yetiştirilmek isteniyor.

Ayrıca Somali polisine bin MP5 tüfek, 20 keskin nişancı tüfeği kanas, 500 tabanca ve gaz tüfeği gönderilecek. Kurulacak akademide yetiştirilecek polislere hızlandırılmış eğitimler verilecek. 2 yıl içerisinde yeni polisler göreve hazır hale getirilecek. Somali polisi değişik konularda dersler alacak. Eğitimlerde toplumsal olaylara müdahale, suç soruşturmaları, gözaltına ve ifade alma, terör olaylarına karşı koyma gibi konularda Somali polisi yetiştirilecek.