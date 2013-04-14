Somali'de Türk Kızılayı konvoyuna bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Somali'de Türk Kızılayı akibini taşıyan araca düzenlenen saldırıda bir kişi öldü. Araçta bulunan üç Türk yardım görevlisinin yaralandığı belirtilirken, aracın Somalili şöfürünün öldüğü açıklandı. Araç konvoyuna saldırının Mogadişu Havaalanı yakınlarında düzenlendiği belirtildi.

Yaralanan 3 Türk yardım görevlisinin adlarının, Kenan Kongur, Murat Demirbaş ve Fatih Çelik olduğu açıklandı.

Kızılay yetkililerinden edinilen bilgilere göre, vücutlarına şarapnel parçaları isabet eden Kızılay personeli, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

Saldırının Türkiye'ye ya da Türk Kızılayı'na karşı olmadığı, bölgedeki iki grup arasındaki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.