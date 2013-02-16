Türkiye soğuk ve yağmurlu havanın etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Hatay, Osmaniye, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle batı, Marmara ile Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Osmaniye, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, doğusu çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu 7

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu 7

SAKARYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

TEKİRDAĞ Parçalı bulutlu 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

DENİZLİ Parçalı ve çok bulutlu 12

İZMİR Parçalı, zamanla çok bulutlu 12

UŞAK Parçalı ve çok bulutlu 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu 17

BURDUR Parçalı ve çok bulutlu 9

ISPARTA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu 6

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 5

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

YOZGAT Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 4

SİNOP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

ARTVİN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

GÜMÜŞHANE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 7

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölgenin batısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

ARDAHAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 7

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

GAZİANTEP Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

SİİRT Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10