Türkiye soğuk hava ve kar yağışının etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, kıyı Ege ve Doğu Karadeniz Kıyıları dışında ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) olmak üzere azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, batı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) Marmara'nın kuzey ve batısında fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinde kuvvetli (20-50mm) yağmur ve sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yerel su baskını, heyelan, ulaşımında aksamalar, yıldırım vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Yalova) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Bitlis ve Ağrı ile Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve K.Maraş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında fırtına (60-80 km/saat), Kıyı Ege ile Marmara'nın güney ve doğusunda kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Marmara'nın güney ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Marmara Bölge geneli, İç Ege, İç Anadolu ve Göller yöresinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda (İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey ve batısında fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1

BURSA Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacak. 2

ÇANAKKALE Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 1

İSTANBUL Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerin başta olmak üzere kuvvetli olacak. Rüzgar, kuzeybatıdan fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esecek. 2



EGE

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

AYDIN Parçalı ve çok bulutlu 9

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 8

KÜTAHYA Çok bulutlu ve aralıklı karla yağışlı 1



AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Göller yöresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye ve Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor. 11

ANAMUR Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 13

ANTALYA Parçalıl çok bulutlu, , aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

MERSİN Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 13



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra batısından başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

ESKİŞEHİR Çok bulutlu, ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı 2

KARAMAN Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

NEVŞEHİR Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

BOLU Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

KARABÜK Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

ZONGULDAK Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BAYBURT Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 5

RİZE Parçalı ve çok bulutlu 14

SAMSUN Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 15

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 16



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, batı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZİNCAN Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

ERZURUM Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4

HAKKARİ Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 1

VAN Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 6



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adıyaman ile Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 9

KİLİS Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

ŞANLIURFA Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

SİİRT Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9