Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı: Emekli ve işçiye yüzde 6, Avrasya Tüneli’ne yüzde 56 zam

Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Avrasya Tüneli'ne yapılan yüzde 56 oranında zamma tepki gösterdi. Apaydın, "Neyi neyle çarpıp, neye bölüyorlar ki böylesine olağanüstü bir zam oranını buluyorlar anlamış değiliz. Enflasyon yüzde 12’nin altında, asgari ücret zammı, işçi, emekli, memur zamları yüzde 8 ila yüzde 15 civarındayken yüzde 56.7 neyin zammı?" diye sordu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Apaydın, enflasyonu bile 5'e katlayan zamma inanamadıklarını belirterek, “Enflasyon, faizler düşerken, işçiye, memura verilen zam ortadayken yüzde 56.7 zamma hangi mantıkla karar verilmiş olabilir ki?” dedi.

"Neyi neyle çarpıp, neye bölüyorlar?"

Apaydın, son dönemde birbiri ardına yapılan yüzde 15-25 oranlarındaki zamlara halkın kulağının alıştığını ancak yüzde 56'yı aşan zammın makul bulunacak bir tarafının olmadığını söyledi. Tünel zammının diğer zamlardan çok farklı şekilde ayrıştığına dikkat çeken Apaydın, şunları söyledi:

“Bu zam hem özel hem de ticari araç kullanıcılarını çok olumsuz etkileyecek. Neyi neyle çarpıp, neye bölüyorlar ki böylesine olağanüstü bir zam oranını buluyorlar anlamış değiliz. Enflasyon yüzde 12'nin altında, asgari ücret zammı, işçi, emekli, memur zamları yüzde 8 ila yüzde 15 civarındayken yüzde 56.7 neyin zammı? ‘Döviz arttı' diyorlarsa, biz TL kazanıyoruz. Acaba insanlar arabalarına binmesinler, trafik rahatlasın diye mi yaptılar?”