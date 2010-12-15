Türkiye siyasi tarihinin yumurta davası

T24 - Devlet Bakanı Egemen Bağış’a Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde katıldığı konferans çıkışında yumurta atan öğrenci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı



8 Aralık’ta Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Burhan Kuzu’nun Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yumurtala saldırıya uğraması sonrasında öğrenci eylemlerinin simgesi haline gelen yumurtalı protesto eylemleri için örnek oluşturulacak ilk dava açıldı.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a yumurta atan Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Nihal Çarıkçı (21) hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Fuat Hazel’in iddianamesini hazırladığı dava, Bağış’ın “ceketinin sol üstünün kirlendiği” gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine açıldı. İddianamede, Bağış’ı yumurta atarak protesto eden öğrencinin işlediği suç “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” olarak nitelendi. İddianameyi kabul eden Ankara 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma 10 Şubat 2011’de yapılacak. Egemen Bağış, 18 Ekim 2010’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir konferansa katıldı. Bağış konferans sonrası fakülteden çıkıp makam aracına binmek üzereyken, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğencisi Nihal Çarıkçı, Bağış’a yumurta attı. Yumurtanın isabet ettiği Bağış, Cebeci Polis Karakolu’na giderek atılan yumurtadan dolayı siyah ceketinin sol üst kısmının kirlendiğini belirterek öğrenciden şikayetçi oldu. Bağış, daha önceki bir açıklamasında da “Keşke keratalar yumurta atacaklarına yumurtaları getirselerdi de sucuklu yumurta yapıp hep beraber yiyerek medenice tartışsaydık. İnşallah Türkiye bu günleri de görecek” demişti.





