Türkiye Sırbistan'a 10 milyon euro bağışladı

Türkiye Sırbistan'ın Kralyevo kentindeki sivil havaalanı projesi için 10 milyon euro bağışta bulundu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Rıza Çolak ve Sırbistan Savunma Bakanı Dragan Şutanovac, Sırbistan'ın güneyindeki Kralyevo kenti yakınlarında bulunan “Morava Havaalanı”nın onarımında kullanılması amacıyla Türkiye'nin hibe edeceği 10 milyon euroluk hibe anlaşmasını imzaladı. İmza törenine, 6 Mayıs'taki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olan Boris Tadiç, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubişa Dikoviç ve çok sayıda yetkili katıldı. Sırbistan Savunma Bakanı Şutanovac, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteğe teşekkür ederek, bu havaalanının yapılmasıyla birlikte çevrede yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın modern bir şekilde seyahat etme ve konuklarını ağırlama fırsatına sahip olacağını söyledi.



Büyükelçi Çolak'ın şahsında Türkiye'ye teşekkür eden Şutanovac, 2008 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile bu eski askeri havaalanının modernize edilip sivil havaalanına dönüştürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, bugün de bu anlaşmanın atılan imzalarla sonuçlandırıldığını kaydetti. Büyükelçi Çolak ise bu projenin Sırbistan ve Türkiye arasında dostluğun bir sembolü olduğuna işaret ederek, bu tür projelerin devam edeceğini ve gelecekte Sırbistan'a daha fazla Türk yatırımlarının olacağını kaydetti. Kralyevo Belediye Başkanı Lyubisa Simoviç ise Morava Havaalanı'nın tüm bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Bu arada, havaalanının özellikle bölgeye yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunan Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar başta olmak üzere diğer kentlerin de gelişimine katkı sağlayacağı kaydedildi. İmza töreninin ardından, Sırbistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar gösteri yaptı. Morava Havaalanı, Sırbistan'da Belgrad ve Niş'in ardında üçüncü sivil havaalanı oldu.