Türkiye sınırında 10 bin sığınmacı

Suriye ordusunun havadan ve karadan bombaladığı şehirlerden kaçan binlerce kişi, Türkiye sınırına yığıldı. Muhalif kaynakların sayılarını 10 bin olarak belirttiği sığınmacılar, yaklaşık bir haftadır Kilis sınırında bekliyor.

50'den fazla ülkenin hükümet temsilcileri, salı günü Berlin'de Suriye muhalefetiyle bir araya geliyor.

Berlin'de yapılacak toplantıda Esed sonrası Suriye'nin ekonomik yapısının ve altyapının yeniden oluşturulmasının planları görüşülecek. 'Suriye halkının dostları' adı verilen çalışma grubunun bir parçası olan toplantıya Suriye muhalefetinden temsilcilerin ve Ulusal Konsey Başkanı Abdulbasit Seyda'nın da katılması bekleniyor.

Buluşma öncesinde Suriye halkının yardıma muhtaç olduğuna dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle "Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki giderek artan sayıda mülteci uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.

Westerwelle Almanya'nın zor durumdaki Suriye halkına yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi: "Suriye sınırları içinde de (çatışmalardan) kaçan o kadar çok insan var ki. Onlara da yardım edilmesi gerekiyor. Ağır yaralıların Almanya'da tedavisini sağlayarak buna çok önceden katkıda bulunduk. Bu yönde adımlarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye'den çağrı

Daha önce Türkiye'nin 100 binden fazla sığınmacı barındırabilecek durumda olmadığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta Suriye tarafında mülteci kampları kurulması ve bunlara BM'nin koruma sağlaması çağrısında bulunmuştu.

Muhaliflerin açıklamalarına göre bir haftadır Türkiye sınırında bekleyen sığınmacıların sayısı 10 bine ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise mülteci geçişinin devam ettiğini ancak güvenlik gerekçeleriyle işlemlerin uzun sürdüğünü bildirdi.

Beşar Esad yönetimindeki hükümete bağlı güçlerinin muhaliflere yönelik havadan ve karadan müdahalesi ise tüm hızıyla devem ediyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin ölüyle ağustos ayı isyanları başladığı günden bu yana en çok kan dökülen ay oldu.

'Çok zor bir görev'

Cumartesi günü Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye Temsilciliği görevini Kofi Annan'dan devralan El Ahtar El İbrahimi ise atandığı görevin zorluğuna dikkat çekti. El Ahtar El İbrahimi Suriye'de akan kanın kolay kolay durmayacağını, siyasi bir çözümün neredeyse imkânsız olduğunu kaydetti: "Bunun ne kadar zor olduğunun, neredeyse imkansız olduğunun farkındayım. Ama tamamen imkânsız da değil. Taşıdığım bu dev sorumluluğa büyük bir saygı duyuyorum."

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre, 2011 martından bu yana çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bine ulaştı. Ancak Suriye'de yaşanan durum nedeniyle söz konusu rakamlar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor. Ölü ve yaralılara ilişkin rakamlar genellikle aktivistlerin ifadelerine dayanıyor. (Deutsche Welle Türkçe)