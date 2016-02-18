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Türkiye sınırına yeni şehir kuruluyor; Suriyeli sığınmacılar 9 çadır kentte yerleştirildi

Halep'ten Türkiye sınırına sığınmacı akını sürüyor

18 Şubat 2016 11:27

Suriye'de rejimin Rusya'nın hava desteği ile Halep kırsalına başlattığı operasyonun ardından sınıra yakın yerlerde çadır kentler kuruluyor.

Sınıra ulaşan ve Türkiye'ye geçmelerine izin verilmeyen sayıları 40 bini aşan Suriyeli, sınırdaki Azez ilçesinde Öncüpınar Sınır Kapısı ile komşu olan Suriye'nin Esselame Sınır Kapısı yakınlarında kurulu olan 9 çadır kente yerleştirildi. DHA'nın haberine göre, buraya yerleşen Suriyelilerin, ihtiyaçları ise Türkiye'den Kızılay, AFAD ve STK'lar tarafından karşılanmaya başladı. Ancak çadır kentlere yerleşmeyen çok sayıda Suriyeli ise sınır hattındaki arazilerde kendi kurdukları çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Sınırın birçok noktasında olduğu gibi evlerini terk eden bazı Suriyelilerin ise PYD denetimindeki Parsa Dağı çevresine çadır kurduğu görüldü.

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