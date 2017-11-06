Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı Süha Güçsav: Singapur Türkiye'yi yatırım radarına aldı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Pusulası Etkinlikleri\'nin \'Rota: Singapur\' oturumu önceki gün gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Singapur İş Konseyi Başkanı ve Akfen Holding CEO\'su Süha Güçsav, kişi başına düşen 55 bin dolarlık gelirle dünyanın en zengin ülkeleri arasında bulunan Singapur\'un Türkiye\'yi yatırım radarına aldığını söyledi.

Süha Güçsav, ilk olarak 2007 yılında Akfen Holding ile başlayan Singapurlu şirketlerin Türkiye\'ye yönelik ilgisinin NEF ve Ağaoğlu projeleri ile devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında iki ay önce uygulamaya giren yeni ticaret anlaşması ile bu ilginin daha da arttığını ifade etti. Güçsav, “Bugünlerde ise tam bitmediği için söyleyemediğim ancak büyük olan işler de arkadan gelecek\" dedi.

Singapur ile Türkiye arasında hayata geçirilen bu yeni ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti de gözle görülür bir seviyeye taşıdığına dikkat çeken Süha Güçsav, şu anda yıllık bir milyar doların altında bulunan ticaret hacminin şimdiden geçen yılki seviyesini yakaladığına dikkat çekti. Güçsav, birkaç yıllık süre içerisinde önce 3 daha sonra da 5 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

\"YENİ TİCARET ANLAŞMASIYLA TÜRKİYE DİKKATLERİNİ ÇEKTİ\"

Türkiye\'nin Singapur için çok önemli olduğuna dikkat çeken Süha Güçsav, \"Çünkü Singapur\'un toprağı yok denecek kadar az, ancak çok paraları var. İş yapmak için de dünyanın her yerinde yatırım fırsatları kolluyorlar. Bizim de yabancı sermaye yatırımına doğrudan ihtiyacımız var. Buradan hareketle eğer doğru kullanılırsa bu kadar apolitik olan bu ülkenin dev teknoloji şirketleriyle büyük katma değerler yaratmak mümkün\" diye konuştu.

Son dönemde Singapurlu şirketlerin, özellikle iki ay önce ticaret anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, yatırım amaçlı olarak Türkiye\'yi çok ciddi şekilde radarlarına aldığına dikkat çeken Güçsav, sözlerine şöyle devam etti: \"Singapurlu şirketlerin PSA International\'ın Akfen Holding ortaklığıyla Mersin Limanı ile başlayan Türkiye hevesleri ticaret anlaşması ile katlandı. Dünyanın önde gelen resort otel markası Banyan Tree, NEF ile Bodrum\'da bir otel projesi gerçekleştirecek. Öte yandan önemli residence yönetim markası The Ascott Limited ise Ağaoğlu Şirketler Grubu\'nun Maslak 1453 projesinde aktif olarak rol alacak. Bugünlerde ise tam bitmediği için söyleyemediğim ancak büyük olan işler de arkadan geliyor.\"

\"ANLAŞMA TİCARET HACMİNİ DE KATLAYACAK\"

Türkiye olarak Singapur\'dan 2014 yılına kadar çok fazla yararlanılmadığının altını çizen Süha Güçsav, Türkiye Devleti\'nin gayretleriyle bu tarihten itibaren çok önemli adımların atıldığını kaydetti. Güçsav, Singapur\'un Türkiye\'nin dış ticaret fazlası verdiği ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, \"Ancak toplam ticaret şu anda 1 milyar dolara yeni geliyor. Buradan hareketle Hükümetimizin de destekleriyle 2014 yılında imzalanan ticaret anlaşması, birkaç ay evvel yürürlüğe girdi. Geçen Ağustos ayı sonunda Başbakanımız Binali Yıldırım ve 6 Bakanımızla birlikte Singapur\'a yaptığımız son ziyarette de bu deklare edildi. Dolayısıyla şu anda iş yapma kanalları son derece açık\" ifadelerini kullandı.

Süha Güçsav, Singapur ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının henüz 3 ay önce yürürlüğe girmesine rağmen şimdiden olumlu etkisinin görüldüğünü belirterek, \"İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu anlaşmayla birlikte katlanarak artacağını ve birkaç yıllık süre içerisinde önce 3 daha sonra da 5 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

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