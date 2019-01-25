Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı. Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda, cenazeye gelmeyen ünlü isimlere sitem etti. "Büyük bir değeri kaybettik. Büyük oyuncularla oynadı, o büyük oyuncuların hiçbiri burada yok. Burada olmaları lazımdı, gerekliydi ama yoklar" diyerek tepkisini dile getiren Yılmaz Gruda, "Ben kendi adıma ve onlar adına doğrusu utanıyorum. Kalkıp gelmeliydiniz, onu gazetelerde uğurlamak yerine; onun tabutun başına gelip, 'Güle güle kızım, güle güle Ayşen' demelilerdi. Ben onlara çok çok kırgınım…" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda taziyeleri kabul etti. Törene Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir, Ali Sunal, İlyas Salman, Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Demet Akbağ, Işıl Yücesoy, Suzan kardeş gibi ünlü sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Ayşen Grudan'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başını cami avlusuna getirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, sevenleri Gruda'nın tabutunun üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü.

Cenaze namazının ardından Ayşen Gruda'nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı ve sevenleri tarafından uzun süre alkışlandı. Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

"Bunu bütün sanatçılar yapmalı. Sahnede oynayan birisi sanatçılar tarafından uğurlanmalı. Ayşen büyük bir yetenekti, o yetenekle zirveye çıktı. Onu halk uğurluyor, çünkü onların sanatçısıydı" diyerek gelmeyen kişilere sitem eden Yılmaz Gruda ayrıca şunları kaydetti:

"Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. Madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

'Domates Güzeli' lakabıyla anılan Yeşilçam'ın efsane ismi Ayşen Gruda, Bizim Aile'nin Feride'si, Çöpçüler Kralı'nın Hacer'i, Gülen Gözler'in Fikret'ine hayat veren Ayşen Gruda, Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman gibi usta oyuncularla aynı projelerde yer almıştı.

Cenaze töreninden fotoğraflar şöyle: