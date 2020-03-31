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Ekonomi

Türkiye Sigorta Birliği: Poliçede yoksa Koronavirüs’le ilgili tedavi giderleri ödenmez

31 Mart 2020 14:29

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Koronavirüs’le ilgili özel sağlık sigortalarının durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sağlık kurumlarına başvuranların, Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılan tüm tetkik giderlerinin ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerinin sigorta şirketlerinin karşılandığını ancak teşhis konduktan sonra bunun poliçeye bağlı olduğunu söyledi.

Atilla Benli, "Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenmektedir” dedi. Bu, poliçede Koronavirüs'ü de kapsayan bir maddenin bulunmaması durumunda tedavi masraflarının karşılanmaması anlamına geliyor.

 

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