Türkiye Sigorta Birliği: Poliçede yoksa Koronavirüs’le ilgili tedavi giderleri ödenmez

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Koronavirüs’le ilgili özel sağlık sigortalarının durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sağlık kurumlarına başvuranların, Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılan tüm tetkik giderlerinin ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerinin sigorta şirketlerinin karşılandığını ancak teşhis konduktan sonra bunun poliçeye bağlı olduğunu söyledi.

Atilla Benli, "Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenmektedir” dedi. Bu, poliçede Koronavirüs'ü de kapsayan bir maddenin bulunmaması durumunda tedavi masraflarının karşılanmaması anlamına geliyor.