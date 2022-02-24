Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı: Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında iptal yok

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, "Mart ayının ortalarına kadar sıcak çatışma durumları toparlanır ve görüşme safhasına geçilirse o zaman turizmde bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rezervasyonlarda iptal yok ama rezervasyon akışında durma var." dedi.

Bağlıkaya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin, bu konulardan en hızlı etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye turizmi için önemli iki pazar olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Rusya ve Ukrayna'dan geçen sene toplam 7 milyon civarında turist almışız. Bu sene 10 milyonun üzerine çıkmasını bekliyorduk. Askeri müdahalenin kısa sürede bitmesini ümit ediyorum. Bu şekilde sıcak temas devam ettiği müddetçe yalnız Rusya ve Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa pazarını etkiler. Hiç kimse sıcak çatışmanın olduğu bölgelere, yakın bölgelerine seyahat etmez." diye konuştu.

"Hava trafiği açık olsa ciddi bir kitle Türkiye'yi güvenli bulduğu için seyahat etmek istiyor vaziyette"

Firuz Bağlıkaya, sorunun çözülmesi uzun sürse de en azından sıcak çatışmanın bitmesinin turizm için faydalı olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Mart ayının ortalarına kadar sıcak çatışma durumları toparlanır ve görüşme safhasına geçilirse o zaman turizmde bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rezervasyonlarda iptal yok ama rezervasyon akışında durma var. Sıcak çatışmaların bittiği günden itibaren tekrar rezervasyonlar devam edebilir. Şu anda ciddi bir kayıp gözükmüyor ama devam etmemesi lazım."

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler bulunduğunu ancak hava trafiğinin kapatılması nedeniyle bunun mümkün olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Şu anda hava trafiği açık olsa çok büyük ihtimalle ciddi bir kitle Türkiye'yi güvenli bulduğu için seyahat etmek istiyor." dedi.

Bağlıkaya, salgın nedeniyle son yıllarda turizmin bekledikleri gibi geçmediğini ifade ederek, "2022, rekorlar beklediğimiz bir sene. 2022 senesinde 2019'un üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Eğer bu iş devam eder ve tekrar bir kriz ortamı yaşanırsa yazık olur." değerlendirmesinde bulundu. (AA)