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Türkiye sevdalısı Fransız çift plajda temizlik yaptı

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA) - FRANSA'da yaşayan emekli öğretmen çift Pierre ve Nicole Lemoine, 2009'dan bu yana aralıksız tatil için geldikleri Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Çayağzı Plajı'nda temizlik yaptı

23 Eylül 2017 14:23

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA) - FRANSA\'da yaşayan emekli öğretmen çift Pierre ve Nicole Lemoine, 2009\'dan bu yana aralıksız tatil için geldikleri Antalya\'nın Demre İlçesi\'ndeki Çayağzı Plajı\'nda temizlik yaptı. Türkiye\'de kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirten çift, \"Ülkemizde Türkiye\'yi ve Türkiye\'nin güvenli olduğunu dostlarımıza anlatacağız\" dedi.
Türkiye\'ye ilk kez 1987 yılında gelen ikisi de 67 yaşındaki Pierre ve Nicole Lemoine, 2009 yılında geldikleri Demre\'ye ise bu tarihten sonra aralıksız her yıl tatile geldi. Her yıl bir veya iki ay Demre\'deki Çayağzı Limanı\'nda bir kampta kalan çift bu yıl bir ay Türkiye\'de kalacak. Tatillerinin 3 haftasını Demre\'de geçirecek çift, Çayağzı Plajı\'nda temizlik yaptı. Demre Belediyesi\'nden çöp poşeti alan çift, plajdan topladıkları 20 torba çöpü konteynerlere taşıdı. Pierre Lemoine, şunları söyledi:
\"Türkiye; bizim evimiz. Burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Gençler, yaşlı insanlara çok saygılı. Bizim ülkemizde bu yok. Demre\'de kendimizi sağlıklı ve mutlu hissediyoruz. Türkiye birçok Avrupa\'daki büyük şehirden çok daha güvenli. Sağlığımız yerinde olduğu sürece Demre\'ye gelmeye devam edeceğiz. Ülkemizde Türkiye\'yi ve Türkiye\'nin güvenli olduğunu dostlarımıza anlatacağız. Kendimizi Demre\'nin bir parçası olarak görüyoruz. Bizim de Demre için bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle plajda temizlik yaptık. Çevreye karşı duyarlıyız. Ancak plajda çöp kutusu yok. Belediye buraya acil çöp kutusu koymalı. İnsanlar da plaja çöp atmamalı, duyarlı olmalı. Sahil çok kirlenmişti.\"

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