Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl beşincisi yapılacak Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 16 - 17 Kasım 2021 tarihlerinde, ‘Yeniden Birlikteyiz’ temasıyla hibrit olarak gerçekleşecek.

Dünyadan ve Türkiye’den uzman ve liderlerin konuşmacı olacağı Kongre’de 35 panelin yanı sıra 28 farklı başlıklarda eğitim programları da yer alacak.

Kongre’de, "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ile "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört ana konu tartışmaya açılacak.

"Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar" başlığında sekiz panel yapılacak. Panellerde pandemi sonrasındaki süreç iktisatçıların gözünden değerlendirilecek. Dünyayı etkisi altına alan pandeminin makro ekonomik görünüme etkileri konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

Paris İklim Anlaşması ile 2050 yılında karbon-nötr ekonomiye geçiş öngörülüyor. TSPB bu noktada gerçekleştireceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde ‘Sürdürülebilirlik’ konusunu 11 panelle tüm yönleriyle ele almayı hedefliyor.

Kurum ‘Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları’ başlığında ise dokuz panel gerçekleştirecek ve Kongre’de, dijitalleşmenin başta finans olmak üzere endüstrinin ve ekonominin geleceğini nasıl şekillendireceğini masaya yatıracak.

TSPB ‘Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları’ başlığı altında ise yedi panel gerçekleştirecek. Yeni nesil girişimciler, sermaye piyasaları uzmanları, akademisyenler konuyla ilgili deneyim ve fikirlerini paylaşacak.