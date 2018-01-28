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Spor

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'na yoğun ilgi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, 22 takımdan 342 sporcunun nefes kesen mücadelesine tanık oldu

28 Ocak 2018 15:52

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, 22 takımdan 342 sporcunun nefes kesen mücadelesine tanık oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, şampiyonanın ilk gününde bronz madalya kazandı.
Hafta sonu İzmir’de buz pateni şöleni yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası’na İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara\'dan toplam 22 takımdan 342 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde sadece 13 yaş altı 16 sporcunun gruplar halinde yarıştığı Juvenile, 15 yaş altı sporcunun gruplar halinde yarıştığı Mixed Age 1, 15 yaşında 16 sporcunun gruplar halinde yarıştığı Mixed Age 2 ve yaş limitinin olmadığı Mixed Age 3 kategorilerinde sporcular yarıştı.

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