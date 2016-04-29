Türkiye sendikal hareketine uzun bir bakış: Günlerin Bugün Getirdiği

Türkiye'de sendikal örgütlenme üzerine çalışmalar yapan Hasan Tahsin Benli'nin, Yücel Top ile yaptığı nehir söyleşi, "Günlerin Bugün Getirdiği" adıyla, İmge Kitabevi Yayınları arasında çıktı.

Kitapta, Yücel Top'un tanıklığı eşliğinde Türkiye'de sendikal hareketin serüveni anlatılıyor.

İmge Kitabevi Yayınları'nın Benli'nin kitabı için yaptığı açıklama şöyle:

"Günlerin Bugün Getirdiği, Türkiye sendikal hareketine yakından ve uzaktan, içerden ve dışarıdan, mücadeleden ve sürgünden uzun bir bakış.

Yücel Top’un tanıklığı, 12 Mart’tan 12 Eylül’e, Selimiye Askeri Hapishanesi’nden DİSK avukatlığına, işçi sınıfıyla omuz omuza yürütülen mücadeleden sürgün yıllarına uzanan otuz yıllık bir yolculuk.

Bu yolculukta sadece Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin ana durakları anlatılmıyor, aynı zamanda Yücel Top’un DİSK Avrupa Temsilcisi olarak geçirdiği yıllarda DİSK davasının Avrupa’daki etkileri ve verilen mücadeleler de sergileniyor.

Günlerin Bugün Getirdiği darbelerle kuşatılmış yakın Türkiye tarihindeki işçi sınıfı mücadelesini ve sendikal hareketi, anılarla, belgelerle, anekdotlarla aktaran bir tanıklık kitabı."

KÜNYE

Günlerin Bugün Getirdiği / Yücel Top Anlatıyor

Söyleşi: Hasan Tahsin Benli

İmge Kitabevi Yayınları

Mayıs 2016

318 sayfa