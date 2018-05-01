1 Mayıs’a katılmak için İstanbul’a gelen ve sendikalarla görüşen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu yöneticisi, tespitlerini aktardı. Buna göre Türkiye, sendikal haklar sıralamasında en kötü 10 ülke arasında yer alıyor.

İstanbul, bugün Maltepe’de düzenlenecek 1 Mayıs İşçi Bayramı mitinginde yurt dışından konukları da ağırlayacak. ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) İnsan Hakları ve Sendikal Haklar Dairesi Müdürü Jeroen Beirnaert ile ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) Genel Sekreter Yardımcısı Patrick Itschert, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Cumhuriyet’e konuşan Beimaert, hükümete olağanüstü hali (OHAL) kaldırma ve sendikal haklara saygı gösterme çağrısında bulundu.

OHAL darbesi

“Türkiye’deki durum çok kaygı verici” diyen Beimart’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Türkiye’de sendikal haklar ve insan hakları açısından durum zaten kötüydü ancak özellikle olağanüstü halin ilanından bu yana durum daha da kötüleşti. OHAL birçok kez uzatıldı. OHAL’in ilan edilme gerekçesiyle bağlantılı olmayan alanlarda düzenlemeler yapıldı. Sendikalar üzerinde baskılar ve ifade özgürlüğü üzerinde kısıtlamalar arttı.

-Binlerce kişi herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Birçok işçi, gazeteci, aktivist hapse atıldı. l Uluslararası sendikal hareket açısından durum, oldukça kaygı verici. ITUC olarak Türkiye’deki işçiler ve sendikalarla dayanışma içindeyiz. l Hükümete OHAL’i kaldırması ve normal hukuk düzenine geçmesi çağrısında bulunuyoruz.

-Türkiye, dünyada sendika haklar açısından en kötü 10 ülke arasında bulunuyor. Diğer ülkeler Mısır, Bangladeş, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Filipinler, Güney Kore, Kazakistan ve Guatemala.

-İskandinav ve Avrupa ülkeleri dahil dünyada işçi hakları açısından ciddi gerileme var. İşçi sendikaları dayanışma içinde işçi haklarına dönük saldırılara yanıt vermeli.

Emeğin bayramı inatla kutlanacak

OHAL’in yasak ve baskılarına rağmen, bugün meydanlar emek örgütleriyle dolacak.

-İSTANBUL: Maltepe Sahil Etkinlik alanında düzenlenecek. Yürüyüşler üç koldan saat 12.00’de, miting programı ise saat 13.00’te başlayacak. DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında (Piri Reis caddesi ile kesiştiği nokta) toplanacak.

Feyzullah Caddesinde toplanan kortej ise Kartal-Cevizli tarafındaki kola katılacak. KESK-TMMOB ve TTB’nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında (Büyükyalı caddesi ile kesiştiği nokta) toplanacak.

-ANKARA : Kutlamaların adresi Tandoğan (Anadolu) Meydanı olacak. Saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanılacak. Mitingin başlama saati ise 13.00.

-İZMİR: Kentte bulunan STK’ler, siyasi partiler ve dernekler her yıl olduğu gibi Gündoğdu Meydanı’nda yürüyüş düzenleyecek. Katılımcılar saat 13.00’te alanda buluşacak.

-DİYARBAKIR: İstasyon Meydanı’ndaki kutlamalar 12’de başlayacak. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katılacak.

-ADANA: Kutlamalar saat 17.30’da Gülek Kavşağı’nda yapılacak.

-ANTALYA: Saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunacak, 13.30’da Güllük Caddesi’ndeki Aydın Kanza Parkı’nda toplanacak. 14.00’de de Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş başlayacak. n BURSA: Saat 13.00’de Kent Meydanında toplanılacak. Saat 15.00te Atatürk Stadı Meydanı’nda kutlama yapacak.

-ESKİŞEHİR: 1 Mayıs’ı Sıhhıye Meydanı’nda kutlanacak.

2 sendika Taksim’e yürüyecek

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Nakliyat-İş Sendikası ise Taksim Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek. İşçiler yürüyüş öncesi saat 09.00’da Nakliyatİş Genel Merkezi önünde toplanacak. Yürüyüş saat 10.00’da başlayacak. Ancak bu yıl da Taksim’de kutlamalara izin verilmiyor.