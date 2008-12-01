Türkiye 'seks ligi'nde ilk 10'da

Gazete, dünya genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı, Buna göre İngilizler, `geçici beraberlik' ve `serbest seks' pratiğinde ilk sırada yer alırken Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan'ı geride bırakarak 8'inci sırada yer aldı.Çiftlerin yaşadıkları `1 gecelik seks', `1 dönemde yaşanan toplam ilişki', `Geçici beraberlik' sayısı göz önünde tutularak yapılan araştırmaya, 48 ülkeden 14 bin yetişkin katıldı. Ankete katılanlara, bugüne kadar kaç kişi ile beraber oldukları, kaç defa 1 gecelik seks yaşadıkları, önümüzdeki 5 yıl içinde kaç kişi ile cinsel birliktelik yaşamayı umdukları ve kısa süreli sadece seks merkezi ilişkilere nasıl baktıkları soruldu.Araştırma sonuçları `Gündelik seks yaşama özgürlüğü' olarak adlandırılan kulvarda, Türk kadın ve erkeklerinin, İtalya'nın da arasından bulunduğu birçok ülkeyi geride bırakarak 8'inci sıraya yerleştiğini gösterdi. Kadın ve erkeklerin seks konusunda giderek daha özgür düşünme ve yaşamalarını toplumun ilişki ve beraberliklere olan bakış açısının değişmesine bağlayan araştırmacılar, ayrıca kültürel gelişmenin erkekler kadar kadınların da seks konusunda daha özgür davranmaya başladıklarını gösterdiğini ifade etti. Bradley Üniversitesi'nden Prof. David Schmitt, ``Daha önce `1 gecelik seks' konusunda çifte standart vardı. Erkeklerin yaşadığı kısa süreli seks merkezli ilişkiler normal kabul edilirken kadının aynı davranış içinde olması normal karşılanmıyordu. Araştırmanın sonuçları öyle gösteriyor ki bazı tabular artık yıkılmışa benziyor'' dedi.Schmitt, araştırma sonuçlarının erkeklerin daha çok 20'li yaşlarda daha fazla partner ile ilişkiye girmeye meyilli olmalarına rağmen, kadınların aynı davranış tarzını otuzlu yaşlara gelindiğinde gösterdiğine dikkati çekti.