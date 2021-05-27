Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 2 taşınmaz daha satıldı

Yozgat'ta TÜRKŞEKER'e ait iki taşınmaz 410 bin liraya satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Kömüşören köyündeki 21 bin 765,59 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindekilerin, "satış" yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 290 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Osman Köksal'a satılmasına karar verildi. Şirketin Karacaşar Mahallesi'nde bulunan 757 metrekare yüz ölçümlü taşınmazının da üzerindeki yapılarla "satış" yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 410 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Necip Tamer'e satılması uygun bulundu.

"Çiftçiyi canından bıktırdılar"

BirGün'den Metin Yetim'in haberine göre, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde şeker pancarı üreticisi olan Ali İhsan Yavuz, ‘‘Yerköy ilçesinin en son teslim edilmiş şeker pancarı 328 bin tondu. Geçen yıl 55 bin tona kadar düştü. Bu sene de 30 bin tona kadar düşecek. Yani çiftçiyi canından bıktırdılar. Ben normalde 300 dönüm ekiyordum şimdi 1 dönüm bile ekemiyorum, ekebilecek durumda değilim. Kendim şuan hamallık yapıyorum’’ ifadelerini kullandı. İlçedeki diğer çiftçilerin durumuyla ilgili konuşan Yavuz ‘‘Çiftçiler canından bezmiş. Pancar dediğin zaman kaçıyorlar” dedi. Yavuz, Türkiye’deki tarım politikaları ile ‘‘Tohumdan vuruyorlar gübreden vuruyorlar, kotadan vuruyorlar, her şeyden vuruyorlar, zulm ediyorlar resmen zulm ediyorlar’’ dedi.

Fabrikaların Varlık Fonu'na aktarılması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 2000 yılından bu yana özelleştirme kapsamında olmasına rağmen özelleştirilemeyen 15 şeker fabrikasında, özelleştirmeden vazgeçilmesi yönündeki adımları olumlu değerlendirdiklerini söyledi. Ağbaba, “15 fabrikanın, Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili karar nerede, kimler tarafından alınmıştır kamuoyu bilmelidir. 21 yıldır özelleştirme kıskacında yer alan fabrikaların bu kez de Varlık Fonu elinde gelecek kaygısı yaşaması doğru değildir” dedi.