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Türkiye Şeker Fabrikaları: Balık ölümleriyle ilgimiz yok

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A

02 Ekim 2017 17:37

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karacabey\'in Canbalı Deresi\'nde son dönemlerde meydana gelen toplu balık ölümlerinin Susurluk Şeker Fabrikası ile bir ilgisinin olmadığını bildirdi. DOĞADER, Karacabey\'de Canbalı Deresi\'nde bu yıl içinde üçüncü kez meydana gelen toplu balık ölümlerinin, Susurluk Şeker Fabrikası’nın atıklarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürmüştü.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
\"Son günlerde haber sitelerinde dolaşan “Üst üste yaşanan balık ölümleri korkutuyor’ başlıklı haberlerde geçen balık ölümlerine sebep olan fabrikanın Susurluk Şeker Fabrikası olduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün 19.09.2017 tarihli yazısında belirttiği Susurluk Çayı\'nda balık ölümleri olduğuna dair ihbar üzerine, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 20.09.2017 tarihinde Susurluk Şeker Fabrikası\'nda denetimler yapılmış olup aynı gün düzenlenen rapor doğrultusunda, fabrikamızda oluşan atık suların mevcut çamur havuzlarına alınmakta olduğu ve çevreye alıcı ortama herhangi bir atık su deşarjının söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla gerek 28.09.2017 tarihinde, gerekse daha önceki tarihlerde medyada yer alan Susurluk Çayı ve Canbalı Deresi\'nde meydana gelen balık ölümlerinin Susurluk Şeker Fabrikası ile herhangi bir ilgisi yoktur.”

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