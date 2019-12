Türkiye şehitlerini uğurluyor

Şehitlere vefat ilanı

Ağır silahları katırlarla taşımışlar

Şehit onbaşı Davut İlbaş için Abdulhakim Sancar Çamisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene şehit onbaşının ailesi, yakınları, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özhan Ayaş, Siirt Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Mervan Gül, askeri erkan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Cami avlusundaki törende sinir kirizi geçiren şehitin babası H. Süleyman İlbaş’ı, Tugay Komutanı Özhan Ayaş ile Siirt Valisi Necati Şentürk teteselli etmeye çalıştı. Şehit İlbaş’ın özgeçmişi okunmasının ardından saygı duruşu yapıldı. Cenaze namazı kılındıktan sonra şehidin tabutu belediyeye ait araçla Aydınlar yolu üzerinde bulunan Zevye Aile Mezarlığına götürüldü. Cenaze törenine katılan vatandaşlar yol boyunca, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Türk- Kürt kardeştir, bunu bozan kalleştir’, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Şehit Onbaşı Davut İlbaş’ın cenazesi Zevye aile mezarlığına defnedildi.Saldırıda şehit düşen 15 askerden 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can, memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Tek erkek evladının şehit olduğu haberiyle yıkılan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşe Can, tabuta sarılıp, PKK'ya lanet yağdırdı. “Hainler” diye haykıran Ayşe Can, “15 fidanımıza nasıl kıydınız, yavrum sana doyamadım, benim biricik oğlum. Oğlum bu tabuta sığmaz. Ona özel tabut yaptırın. Oğlum boylu bosluydu. Nasıl sığdın oğlum?” diye gözyaşı döktü.1985'ten bu yana ilçenin 28'inci şehidi olan, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can'ın babası emekli öğretmen baba 55 yaşındaki İbrahim, cenaze namazının kılındığı İrfanlı Camii'nde taziyeleri kabul ederken fenalık geçirip, ambulansla hastaneye götürüldü. Acılı baba, kısa süreli tedavisinin ardından yeniden törene katıldı. Tek erkek evladının şehit olduğu haberiyle yıkılan 4 çocuk annesi Ayşe Can ise oğlunun tabutuna sarılıp, PKK'ya lanet yağdırdı. “Hainler” diye haykıran acılı anne Ayşe Can, “15 fidanımıza nasıl kıydınız, yavrum sana doyamadım, benim biricik oğlum. Oğlum bu tabuta sığmaz. Ona özel tabut yaptırın. Oğlum boylu bosluydu. Nasıl sığdın oğlum?” diye gözyaşı döktü.2 yaşındaki kızları Buse'nin ardından ikinci çocuklarına 2 aylık hamile olan şehit eşi 27 yaşındaki Ayşe Can ise yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, yaşadığı büyük acıyla gözyaşlarına boğuldu. Eşinin konuşmalarının beyninde hala yankılandığını söyleyen Ayşe Can, “Cep telefonunda hala mesajların duruyor. Telefon numaran kayıtlı. Beni kim arayacak bundan sonra. Ben bu acıya dayanamam, beni de yanına gömün” diye feryat etti.Osmaniye Müftüsü Gıyaseddin Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından törene katılan yaklaşık 10 bin kişi, şehidin toprağa verileceği Çamiçi Şehitliği'ne kadar 5 kilometrelik güzergahı şehidin bulunduğu ambulansın ardından yürüdü.Yürüyüş sırasında, ‘Hepimiz askeriz PKK'ya yeteriz’, ‘Askere uzanan eller kırılsın’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Apo'nun itleri yıldıramaz bizleri” sloganları attı. İlçedeki esnaf işyerlerine, vatandaşlar da evlerinin balkonlarına bayrak asarak, teröre tepki gösterdi.Cenaze törenine Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek, Osmaniye milletvekilleri AKP'li D. Mehmet Kastal ve MHP'li Hakan Coşkun, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Kardeş, Osmaniye Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Düziçi Kaymakam Nevzat Şengök, Düziçi Belediye Başkanı Abdülmuttalip Öner ve çok sayıda askeri erkan ve bürokrat da katıldı.Şehitlerinden Silifkeli 22 yaşındaki uzman onbaşı Rasim Eser memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi Mersin'in Silifke İlçesi'ne bağlı Atayurt Beldesi'ndeki babaocağına son kez getirildi. Bu sırada şehidin üvey annesi 55 yaşındaki Ümmühan Eser ile öz annesi İslim Eser diğer çocuklarıyla birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Eser için Silikfe Merkez Alaaddin Camii'nde tören düzenlendi. Şehit Rasim Eser'in doğduğunda amcası olan Ahmet ile eşi Ümmühan Eser çiftine çocuğu olmadığı için evlatlık verildiği anlaşıldı. Eltisinin çocuğunu oğlu gibi büyüten Ümmühan Eser törende şehidin öz annesi İslim Eser ile birlikte ağıt yaktı.