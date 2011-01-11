-TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait UH-1 askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş Köyü yakınlarında düşmesi sonucu şehit olan kara pilot üsteğmenler Şükrü Pürlü, Taner Erdoğan, Fikri Dilsiz, Erhan Gül ve Kemal Taşçı'nın evine ateş düştü. Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın İstanbul'daki ailesinin oturduğu bina ve mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Taşçı'nın ailesinin oturduğu Güngören'deki 3 katlı binanın tüm katlarının pencere ve balkonlarına, sokağa ve çevredeki evlerin camlarına Türk bayrakları asıldı. Taşçı'nın akrabaları yaptıkları açıklamada helikopter kazasını dün televizyon haberlerinden öğrendiklerini, kaza haberi üzerine anne ve babasının Kemal Taşçı'ya ulaşmaya çalıştığını belirtti. İlerleyen saatlerde komutanları tarafından Taşçı'nın anne ve babasının aranarak oğullarının şehit düştüğü haberini verdiklerini anlatan Taşçı'nın akrabaları, anne Hamiyet Taşçı'nın halen kendini toparlayamadığını kaydetti. Baba Müslüm Taşçı'nın, diğer oğlu Enes Taşçı ile Ankara'ya Kemal Taşcı'nın cenazesini almaya gittiğini dile getiren şehidin akrabaları, Taşçı'nın cenazesinin akşam saatlerinde İstanbul'a getirileceğini ve büyük olasılıkla GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi morguna konulacağını bildirdi. Bu arada, 4 yıldır Ankara'da görev yapan Kemal Taşçı'nın 2 yıllık evli olduğu ve eşi Özlem Taşçı ile birlikte Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı şehitliği'nde toprağa verilecek. -ÜSTEĞMEN ŞÜKRÜ PÜRLÜ Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün (29) helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberi, memleketi Sivas'taki yakınlarını üzüntüye boğdu. Bekar olduğu belirtilen şehidin TCDD'de çalışan babası Fevzi ve annesi Neşe Pürlü'nün Ankara'ya gittiği öğrenildi. 3 kız kardeşi olduğu öğrenilen Pürlü'nün şehit düştüğü haberini alan yakınları, şehidin İstasyon Caddesi Ray Blokları'ndaki baba evine gitti. Pürlü'nün yakınlarının taziye ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Akrabası olan şehidin baba evine gelen Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, ''Şehitlik bir faniye nasip olacak en yüce mertebedir. Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük fakat vatanımız, milletimiz sağ olsun. Helikopter kazasında şehit olan diğer kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerinin acılarını paylaşıyorum'' diye konuştu. Şehidin dayısının eşi Gülsen Dal da Şükrü Pürlü'nün geçen yıl İstanbul'da uçak kazası geçirdiğini ve kolunun kırıldığını belirtti. Yakınlarından Ömer Korkmaz da Pürlü'nün İstanbul'da görevli olduğunu, Ankara'ya geçici görevle gittiğini tahmin ettiklerini belirterek, ''Gece geç saatlere kadar bekledik, isim açıklamadılar, sabah duyduk. Olayın üzüntüsünü yaşıyoruz'' dedi. -"SABAH YOLCU ETTİK AKŞAM ŞEHİT HABERİNİ ALDIK" Üsteğmen Taner Erdoğan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki yakınlarını üzüntüye boğdu. Olayın duyulmasının ardından şehidin yakınları, Gazi Mahallesi Ülkekent'teki baba evine akın etti. Üç erkek kardeşin en büyüğü olduğu, geçen ağustos ayında avukat Gonca Erdoğan ile evlendiği kaydedilen şehidin baba evinin bulunduğu apartmana büyük bir Türk bayrağı asıldığı görüldü. Şehidin babası Pehlül ve annesi Habibe Erdoğan'a oğullarının şehit olduğunun gece saatlerinde haber verildiği, anne babanın daha sonra Ankara'ya gittiği öğrenildi. Bu arada şehidin hafta sonu tatilini geçirmek üzere baba evine geldiği ve dün Ankara'ya döndüğü belirtildi. Şehidin kardeşi Ahmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin hafta sonunu geçirmek üzere Erbaa'ya geldiğini belirterek, ''Dün biz onu sabah yolcu ettik. Akşam şehit haberini aldık'' dedi. -"KEŞKE DÜĞÜNE GELSEYDİNİZ" Üsteğmen Dilsiz'in Mersin'deki ailesine acı haberi, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri sabah saatlerinde ulaştırdı. Aile, daha sonra askeri yetkililer tarafından hava yoluyla Ankara'ya götürüldü. Akşam saatlerinde kente gelmesi beklenen şehidin naaşı, bu gece Mersin Devlet Hastanesi Morgu'nda kalacak ve yarın Muğdat Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Nusratiye Mahallesi'ndeki baba ocağının ön cephesine Türk bayrağı asıldı. Evde, taziyeleri ise şehidin anneannesi Ayşe Fatma Oturan ve amcası Ali Dilsiz kabul ediyor. Anneanne Oturan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torunu ile son olarak yılbaşında görüştüklerini belirterek, şehidin İzmir'de görev yaptığını söyledi. Torununun, İzmir'deki görevi sırasında eğitim amacıyla Ankara'ya geçici görevle gönderildiğini anlatan Oturan, ''5 ay önce Ankara'ya gitmişti. Şubat ayında da görevini tamamlayıp tekrar İzmir'e dönecekti'' dedi. Torununun bekar olduğunu anlatan Oturan, ''Muradına eremeden öldü'' şeklinde feryat etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Oturan, gelen misafirleri ise ''keşke düğününe gelseydiniz'' diyerek karşılarken, ''Bu nasıl oldu anlamadım. Erken düğün oldu. Herkes düğününe gelecekti. Neden erken geldiniz. Genç yaşta öldün yavrum'' diye ağıt yaktı. Amca Ali Dilsiz ise dün gece kazayla ilgili haberleri izleyemediklerini, acı haberi sabah saatlerinde kardeşinden aldığını söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınlarında düşmüş, kazada 5 pilot şehit olmuştu. -HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI Alınan bilgiye göre, helikopter kazasının meydana geldiği bölgeye sabah saatlerinde gelen askeri savcı ile olay yeri inceleme ve kaza kırım ekiplerinin çalışmaları gün boyu sürdü. İncelemenin ardından helikopter parçaları askerler tarafından elle toplanarak, ulaşım imkanları kısıtlı olan kaza alanına getirilen traktör römorkuna taşındı. Helikopterin ana gövdesi ise vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Parçaların, incelenmek üzere Kara Havacılık Okuluna götürüldüğü öğrenildi. Bölgedeki askeri ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları yaklaşık 7 saat sürdü. Bu arada, helikopterin düştüğü bölgenin çevresi jandarma ekipleri ve nöbetçi askerler tarafından güvenlik kordonuna alındı, bölgeye medya mensupları ile vatandaşlar yaklaştırılmadı.