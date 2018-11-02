Türkiye-SDG arasındaki tansiyonu düşürme girişimi

IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun sözcüsü, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG hedeflerini vurması ve sonrasında YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG'nin IŞİD'e yönelik operasyonları durdurmasının ardından geldi.

IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü ABD'li Albay Sean Ryan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tansiyonu düşürmek için hem Türkiye hem de SDG ile irtibat hâlindeyiz" dedi. Ryan ayrıca IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının asıl hedefleri olduğunu belirtti.

YPG'nin vurulmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu gelişmeler nedeniyle "büyük endişe" duyduğunu açıklayarak Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etmişti. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak kabul ediliyor. SDG, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda geniş bir alanı kontrol ediyor. ABD, SDG'yi IŞİD'e karşı Suriye'de verilen silahlı mücadelenin önemli bir unsuru olarak görüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'ye yönelik operasyonların devam edebileceğinin sinyalini vermişti. Ertesi gün de Türkiye, Suriye'de Fırat'ın doğusunda kalan Kobani bölgesine yapılan obüs atışlarında dört YPG'linin öldürüldüğünü açıklamıştı. SDG de bunun üzerine Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı 10 Eylül'de başlattığı operasyonları Türkiye'den yapılan "saldırılar" nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu.

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve SDG kontrolünde olan Menbiç bölgesinde Türkiye ile ABD'nin ortak devriye görevinin başladığının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili konular, Suriye'deki gelişmeler, Menbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi. Türkiye-ABD ikili ilişkilerini güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

DW,AFP,rtr/MY,DÇÜ

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