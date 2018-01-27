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Spor

Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası tamamlandı

27 Ocak 2018 14:11

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

Antalya\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası tamamlandı. 
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, \"Buradaki şampiyonalarda milli takım havuzuna oyuncu seçiyoruz. Bu açıdan Türkiye şampiyonaları çok önemli\" dedi.
TSF tarafından Beldibi Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası, 2 bin 800\'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada küçüklerde 7-12 yaş, yıldızlar 13-18 yaş arası ve emektarlar kendi aralarında mücadele etti. İsviçre sistemine ve eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için çaba sarf etti.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Tulay, büyük bir organizasyona imza attıklarını belirterek, \"Buraya gelen sporcular ve aileleri çok mutlu oldu. Herkes \'Seneye daha fazla sayı olacak, bu kadar sporcuyu nasıl ağırlayacaksınız\' diye sormaya başladı. Bunlar yaptığımız projeler ve uyguladığımız politikalar sayesinde satrancın ne kadar yayıldığını gösteriyor\" açıklamasını yaptı.
Federasyon olarak yaptıkları Türkiye şampiyonalarının milli takım açısından büyük öneme sahip olduğunu aktaran Gülkız Tulay, \"Alt yapıda çok kuvvetliyiz. Avrupa\'da ve dünyada katıldığımız bütün turnuvalardan madalyalarla dönüyoruz. Geçen sene ve 2016\'da milli takım olarak gösterdiğimiz başarı herkes tarafından biliniyor. Olimpiyat altıncısı ve dünya beşincisi olan bir milli takımımız var. Buradaki şampiyonalarda milli takım havuzuna oyuncu seçiyoruz. Bu açıdan Türkiye şampiyonaları çok önemli\" diye konuştu.
Tulay, Türkiye\'nin satranç alanında dünyada söz sahibi olmaya başladığını da anlatarak, Türkiye\'nin artık çok önemli bir yerde olduğunu ve bunu herkesin bildiğine dikkati çekti.

(FOTOĞRAFLI)

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