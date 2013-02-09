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Türkiye, 'şartlar değişirse' Eurovision'a katılacak

TRT Genel Müdürü, şartların değişmesi halinde, Türkiye'nin daha sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını açıkladı

09 Şubat 2013 11:04

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, şartların değişmesi halinde, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını açıkladı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Haziran ayında yapılacak Eurovision Referans grubu toplantısında şartların değişmesi halinde, Türkiye'nin daha sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bu konudaki soru önergesini yanıtladı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in yazılı cevabını iletti.

Şahin, yarışma sonucunun belirlenmesinde, e-izleyici sisteminin etkili olduğunu ancak şartların değiştirilip, seyirci payının yüzde 50’ye düşürüldüğünü hatırlattı.


Haksız rekabet


Yüzde 50 payın jüriye verildiğini belirten Şahin, bu durumun haksız rekabete yol açması nedeniyle İsveç’te düzenlenecek yarışmaya katılmama kararı alındığını bildirdi. Şahin "Bu yıl toplanacak olan Eurovision Referans grubunda, kural ve şartlarda değişiklik ve önerilerimiz sunulacak ve değişiklik olması durumunda konu yeniden değerlendirilecektir" dedi.

TRT, EBU'nun şartları değiştirip, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaları, izleyici oylarının etkisinin de yüzde 50'ye indirilip, yüzde 50 jüri oyu sisteminin getirilmesi nedeniyle bu yılki Eurovision yarışmasına katılmama kararı almıştı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen yarışmaya ilk kez 1975’de katılan  ve bugüne kadar 34 kez yarışmada yer alan Türkiye, son 10 yıl içerisinde; bir birincilik, üç dördüncülük, iki yedincilik ve bir ikincilik kazandı.

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