-TÜRKİYE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ SARIKAMIŞ (A.A) - 09.01.2011 - Sarıkamış Harekatı'nı anma törenleri kapsamında düzenlenen ''Türkiye, Sarıkamış Şehitlerine Yürüyor'' yürüyüşü tamamlandı. Etkinliğin son gününde, Sarıkamış şehitlerini anmak için Kızılçubuk köyünden başlayıp, Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolu üzerinden, Sarıkamış Şehitlik Anıtı'na kadar olan 7 kilometrelik yolda yürüyüş düzenlendi. Kızılçubuk köyünde biraraya gelen vatandaşlara, Türk bayrağı ve Sarıkamış Harekatı'nda askerlere verilen kuru ekmek ve kavrulmuş buğday ikram edildi. Yaklaşık 4 bin kişi, 7 kilometre yürüyerek, Şehitler Mahallesi'ndeki tören alanına geldi. Yürüyüşe katılan askerler de Yukarı Sarıkamış Şehitliğindeki tören alanına ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Vatan sana canım feda'' şeklinde slogan atarak girdi. Kars Valisi Ahmet Kara, törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın acının, ıstırabın ve donan gözyaşının adı olduğunu ifade etti. Sarıkamış'ın şehitliğin adı ve diyarı olduğunu belirten Kara, ''Aynı zamanda sabrın, tahammülün, mücadele azminin ve vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunun da adıdır'' dedi.