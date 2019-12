Türkiye sansürde ölçüyü kaçırmamış

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün (Reporters Without Borders) hazırladığı rapora göre Türkiye, internet denetiminde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Danimarka ile ''Makul Düzeyde Filtreleme Yapan Ülkeler'' listesinde yer aldı.



Çin, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran ise ''İnternete Sansür Uygulayan Ülkeler'' listesinin başında sıralandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türkiye'yi internet denetimi alanındaki düzenlemeleriyle gelişmiş ülkelerin birçoğunun da yer aldığı listeye girdi. 5651 sayılı ''İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun''un 2007'de yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de internet alanının denetimi başladı. Kanun çerçevesinde BTK, belirli durumlarda internete erişimi engellenme ve engelleme kararlarını uygulama yetkisine sahip oldu.



Türkiye'de internet erişimi, 5651 sayılı kanunda, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçların işlenmesi durumunda engelleniyor. Diğer taraftan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında suç işlenmesi halinde ve mahkemelerce verilen ''ihtiyati tedbir'' kararları ile internete erişim engellenebiliyor.



Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün ''www.rsf.org'' internet sitesinde yer alan ''İnternet Düşmanları'' raporuna göre, bazı ülkelerde, internetin tüm trafiği izlenerek, ilgili yayına erişimi yayın gerçekleşmeden önce engelleniyor, diğer bir deyişle sansür uygulanıyor. Türkiye, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya ve Danimarka ise ''Makul Düzeyde Filtreleme Yapan Ülkeler'' listesinde bulunuyor. Çin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Kuzey Kore, çeşitli sebeplerle internet trafik çıkışı üzerinden hukuki değerlendirme olmaksızın filtreleme yapıyor. Avrupalı devletler ise belirli suçların işlenmesi halinde erişimi engelliyor. Bazı Avrupa ülkeleri, internet konusunda özel düzenleme yapmak yerine ''Günlük hayatta suç olan internette de suçtur'' ilkesiyle hareket ederek, tedbir almadan internette işlenen suçlarla mücadele etmeye çalışıyor.



'Bildiri ve içerik kaldırılsın'



Türkiye'de yürürlükte olan internet mevzuatında yer alan ve bazı ülkelerde uygulanan ''Notice and Take Down (Bildir ve İçerik Kaldırılsın)'' yöntemi, erişimin engellenmesini azaltıyor. Bu yöntemde, denetleyici kurum, erişimin engellenmesine neden olabilecek içeriği, site yöneticisine bildirerek, kaldırılmasını istiyor. Sözü edilen içeriğin kaldırılması halinde internet sitesinin ilgili sayfasına erişim engellenmiyor. Ancak ilgili yönetici ya da muhataba ulaşılamaması durumunda, sitenin suç teşkil eden sayfasına erişim engelleniyor.