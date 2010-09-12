-TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halk oylaması için 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Diğer illerde ise seçmenler saat 08.00'de sandık başına gidecek. Halk oylamasında, 49 milyon 446 bin 369 seçmen, 151 bin 546 sandıkta oy kullanacak. Vatandaşlar, seçmen bilgi kağıtları ve üzerinde TC vatandaşlık numarası bulunan geçerli kimlik belgeleriyle oyunu verecek. TC kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde olmayan vatandaşlar da nüfus idaresinden alınacak, seçmen vatandaşın TC kimlik numarasını taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını Sandık Kurulu Başkanlarına nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilecekler. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Seçmen bilgi kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle oy verebilecekler. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen seçmen oyunu kullanamayacak. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek. -ÖNCELİKLE ''TERCİH'' MÜHRÜ KULLANDIRILACAK- Halk oylamasında, beyaz renk üzerine ''Evet'', kahverengi üzerinde ''Hayır'' ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halk oylamasına katılanlar, üzerinde ''tercih'' yazılı mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu verecek. İl ve ilçe seçim kurulları yeterli ''tercih'' mührü olmaması durumunda ''evet'' mührünü kullandırabilecekler. -YASAKLAR SAAT 21.00'DE BİTECEK- Bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Saat 06.00'dan saat 00.00'a kadar; emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde patlayıcı madde, kesici, delici alet ve ateşli silahları taşıyamayacak. Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından halk oylaması ve halk oylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından halk oylamasıyla ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. YSK, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. -OY VERME SAATLERİ- Oy verme işlemi, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde oy verme saat 08.00'de başlayacak ve Yüksek Seçim Kurulunca başka bir süre belirlenmemiş ise saat 17.00'de sona erecek.