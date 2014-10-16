Türkiye sanatını değiştiren müze: İstanbul Modern

Britanyalı yayıncılık devi BBC’nin “Heart of Turkey” adlı inceleme dizisi kapsamında İstanbul Modern ele alındı. Nikki Bedi’nin hazırladığı haberde, bir zamanlar dünya çağdaş sanat haritasında çok öne çıkmayan Türkiye’nin giderek daha kalıcı bir aktöre dönüşmesinde, İstanbul Modern’in öncü bir role sahip olduğu belirtildi.

Nikki Bedi, BBC Televizyonu ve web sitesinde 13 Ekim akşamı yayınlanan haberinde; Türkiye’nin ilk ve en büyük modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in 10 yıl gibi kısa bir sürede nasıl önde gelen sanat destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti. Bedi, İstanbul Modern Küratörü Çelenk Bafra ile İstanbul Modern’in bir yandan Türkiye sanatını ve güncel sanatın algılanışını dönüştürmedeki rolüne ilişkin konuştu.

Türkiye’yi uluslararası sanat haritasına yerleştiren İstanbul Modern’in kendine duyduğu güven ve maceraperestliğinin altını çizen Bedi, İstanbul Modern’in sanat adına yeri geldiğinde zor, hatta tartışma yaratan yapıtlar sergilemekten kaçınmadığını da belirtti.

Programda, eski bir gümrük antreposunun 2004 yılında İstanbul Modern olarak açılmadan önce Türkiye’nin çağdaş sanat açısından çok da bilinir olmadığı ifade edilerek, “Dinamik bir sanat muhitine dönüşen Karaköy’de yer alan ve İstanbul Bienali’ne de ev sahipliği yapmış olan bu yeni müze her şeyi değiştirdi” denildi.

Haberde, İstanbul Modern’in sıklıkla Türkiye sanatına odaklansa da, koleksiyonunda ve sergilerinde dünyanın farklı köşelerinden önemli sanatçıların yapıtlarına ve programında küresel sergilere yer verdiği belirtildi. Video-haberde İstanbul Modern Koleksiyonu’ndan Richard Wentworth, Julian Opie, Richard Deacon, Tony Cragg ve İnci Eviner gibi önemli sanatçıların yapıtlarına ve müzenin 10. yılı için hazırlanan “Çok Sesli: Türkiye’de Müzik ve Görsel Sanatlar” adlı sergilerden görüntülere yer verilerek, müzenin video sanatı ve yeni medyaya verdiği öneme de değinildi.