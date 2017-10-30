Türkiye Şampiyonası 6'ncı Ayak Puanlı Yol Yarışları sona erdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK,(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 6\'ncı Ayak Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün süren yarışların son gününde 38 kulüpten 480 sporcu, Kadriye turizm yolunda pedal çevirdi. 20, 40, 50, 60, 80 ve 100 kilometrelik yıldız erkekler, genç erkekler, master erkekler, büyük erkekler, yıldız kadın, genç kadın, büyük kadın kategorilerinde ferdi ve takım yarışlarının yapıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular ve takımlara kupa ve madalyaları verildi. Kupa ve madalyaları Kaymakam Haluk Şimşek ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

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