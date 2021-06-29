Türkiye, sahte ve taklit ürün ticaretinde en büyük paya sahip 3. ülke

Türkiye, OECD raporuna göre sahte ve taklit ürün pazarında Çin ile Hong Kong’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Dünyada sahte ürün ticaretinin 464 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

OECD dünyada sahte ürün ticaretine dair son raporunu yayınladı. Rapora göre global sahte ürün ticareti 464 milyar dolara ulaştı. Bu, toplam dünya ticaretinin yüzde 2.5'ine karşılık geliyor. Çin ve Hong Kong sahte ürün ticaretinde ilk 2 ülke iken Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor. Ancak ilk iki ülkenin sahte ürün ticaretindeki payı azalırken gümrük kayıtlarına göre Türkiye'nin sahte ürün ticaretinde son 3 yılda 3 katlık bir artış var. Araştırmada, Çin, Hong Kong, Türkiye, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak sıralanan 5 ülkenin dünyadaki korsan ve sahte ürün ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği belirtildi.

Sahte ürün pazarının yüzde 12'si Türkiye

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, OECD sahte ürün ticaretinde tüm denetimlere rağmen kontrol sağlanamadığını vurguluyor. Araştırmada, gümrük kayıtları ve baskınlarda ele geçirilen ürünler ve menşeileri baz alınıyor. Türkiye, bu gümrük verilerine göre 3 yıl önce yüzde 4'lük paya sahipken, 3 yılda bunu 3'e katladı. Son verilere göre global sahte ürün ticaretinde gümrük zabıtlarının yüzde 12'si adres olarak Türkiye'yi gösterir hale gelmiş durumda. Araştırma, en çok sahte ürün ticareti yapılan ürünün ayakkabı olduğunu ortaya koydu. Ayakkabıyı giysiler ve deri ürünler izliyor. Sahte deri ürünlerin üretiminde en önemli merkezlerden birinin Türkiye olduğunun da vurgulandığı araştırmada, doğrudan ihracatın yanı sıra Türkiye'de üretilen korsan deri ürünlerin BAE üzerinden de tüm dünyaya gönderdiği ifade edildi.

Sahte ilaç üretiminde artış

Elektronik ürünlerde sahtecilik azalma gösterirken, kozmetik ürünlerde, parfüm, oyuncak ve saatte artış dikkat çekiyor.

OECD, sahte ilaç ticaretinin pandemi ile daha da arttığını vurguladığı araştırmasında özellikle kalp ve kanser ilaçları gibi ilaçlarda sahteciliğin arttığına işaret etti.

Türkiye, ürünleri direkt AB'ye satıyor

OECD araştırması sahte ürünler içinde giyim eşyaları kategorisinde Türkiye'nin Çin'in ardından ikinci sırada olduğunu ortaya koyuyor. Gümrük verilerine göre Çin korsan giysi ticaretinde yüzde 62 paya sahipken, Türkiye yüzde 12, Hong Kong yüzde 11 paya sahip. Bu üç ülkeyi, Vietnam, Bangladeş, Hindistan ve Endonezya izliyor. Türkiye'nin direkt AB ülkelerine korsan giysi ihraç ettiği gibi, Türkiye'de üretilen ürünlerin Ukrayna üzerinden bölgeye reexport edildiği de belirtiliyor.