Türkiye sağanak yağmurun etkisine giriyor, sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde görülecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, Ani sel, ulaşımda aksamalar, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BURSA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10

İSTANBUL Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 9

SAKARYA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

TEKİRDAĞ Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

DENİZLİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 12

UŞAK Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı, zamanla çok bulutlu 16

ANTALYA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

ISPARTA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9

MERSİN Parçalı, zamanla çok bulutlu 16

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusu başta olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. 8

ESKİŞEHİR Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. 8

KONYA Parçalı, zamanla çok bulutlu 10

NİĞDE Parçalı, zamanla çok bulutlu 6

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

KARABÜK Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

SİNOP Parçalı, zamanla çok bulutlu 7

ZONGULDAK Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ARTVİN Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

ÇORUM Parçalı bulutlu 8

SAMSUN Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu 8

TRABZON Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu 8

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusu başta olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BİNGÖL Parçalı ve çok bulutlu 3

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 5

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 1

VAN Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 3

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN Parçalı ve çok bulutlu 10

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu 9

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu 10

SİİRT Parçalı ve çok bulutlu 10