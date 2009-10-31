Türkiye sağanak yağmura teslim oldu!

Sağanak yağış İstanbul'da etkisini gösterdi

Anadolu yakasında su baskınlarına neden oldu



E-5 otoyolu ulaşıma kapatıldı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda, İstanbul il genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli yağışın, yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.Vatandaşlardan ve ilgililerden ani sel, su baskını, sel ve yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Sağanak yağış İstanbul'da etkisini gösterdi. Aralıklarla sabaha kadar süren sağanak yağış sonrası bir çok maddi hasarlı kaza meydana gelirken, bir inşaatın temelinde de toprak kayması oluştu.Başta Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinde etkisini hissettiren ve aralıklarla sabaha kadar süren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şehrin birçok yerinde de maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Çağlayan'da bir inşaatın yakınındaki binanın temelinde toprak kayması oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kaymasının oluştuğu boş bina incelemeye alındı. Şiddetli yağışın bugün de etkisini arttırarak, devam etmesi bekleniyor.İstanbul'da geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur, Anadolu yakasında su baskınlarına neden oldu. Bazı yollar sel suları nedeniyle kapandı, bir ilköretim okulundaki öğrenciler ise kanalizasyonunu tıkanması sonucu binaya dolan sel suları nedeniyle mahsur kaldı.Gece boyu devam eden sağanak yağmur, sabah saatlerinde Anadolu yakasında etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Pendik, Kartal ve Sultanbeyli'de bazı yollar kapandı. Birçok araç yollarda kaldı.Kanalizasyonun tıkanması sonucu Sultanbeyli Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nu su bastı. Etüd için okulda bulunan öğrenciler, mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin duvarı bahçe duvarını kırarak suyu boşaltmasının ardından öğrenciler okul binasından dışarı çıkabildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucu, Kartal Cevizli mevkisinde oluşan su birikintisi nedeniyle E-5 kara yolu ulaşıma kapandı.

İstanbul genelinde dün başlayarak aralıklarla devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren özellikle Anadolu yakasında etkisini artırdı.

Sultanbeyli ilçesindeki Uzundere mevkisi ve Ahmet Yesevi Mahallesi'nde su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde itfaiye ekiplerince başlatılan su tahliye çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe ilçesi Samandıra beldesi, Pendik ve Kartal'da da su baskını meydana geldiği, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşların itfaiye ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Sağanak yağış sonucu bazı yollarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.

E-5 kara yolu, Kartal Cevizli mevkisindeki köprü altında oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cevizli mevkisinde ulaşım yan yollardan sağlanırken, köprü altındaki su birikintisinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

Bazı vatandaşlar ise arızalanan araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalışıyor.



Tekirdağ'da sağanak yağış

Polisten sel uyarısı: Dikkat dikkat dere taşacak evleri boşaltın

Mezarlıkta 2 ceset sel sularına kapıldı

Şehidin mezarı da tahrip oldu

Trabzon'da su baskınları yaşandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de sağanak yağış dolayısıyla su seviyesi yükselen Galata Deresi'nin taşma ihtimaline karşı, dere kenarındaki evlerin boşatılması için uyarı yapılıyor.Akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçedeki Galata Deresi'nin su seviyesi yükseldi.Saray Belediyesi, yaptığı anonslarla Galata Deresi'nin taşabileceğini, bu nedenle dere kenarındaki evlerin boşaltılması gerektiği konusunda uyarı yapıyor.Saray ilçesinde 8 Eylüldeki sel felaketinde, Galata Deresi'nin taşması sonucu çiftlik evinde kalan 5 kişilik aile sel sularına kapılarak ölmüştü.Şanlıurfa'da iki gündür yağan yağmur sel felaketine neden oldu. Sel bu kez metropol belde olan Karaköprü'yü vurdu. Karaköprü Beldesinin bir bölümü, yağmur yağışı nedeniyle oluşan sel suları altında kaldı. Beldede vatandaşların araçları sel sularında sürüklendi, 1 köprü tamamen yıkıldı.Edinilen bilgiye göre, bir gün önce sel suları Yaylak Beldesi'ni vururken, dün gece de Karaköprü beldesini vurdu. Beldesinin Karaşıyaka mahallesinde bulunan 6 otomobil ile 1 adet motosiklet sel sularını kapılarak sürüklendi. Beldede bulunan yeni inşa edilmiş bir köprü ise tamamen yıkıldı.GAP'ın başkenti olarak bilinen Şanlıurfa'nın 26 bin nüfuslu metropol Beldesi dün gece sel sularına teslim oldu. Dere yatağı kenarında milyon dolarlar harcanarak yapılan binaların boşaltılması için polis sabaha kadar görev aldı. Polis minibüsü dere kenarında bulunan bina sakinlerine, "Dikkat dikkat, dere kenarında bulunan evlerin bodrum katında olanlar evlerini boşaltsın. Araç sahipleri araçlarını çeksin. Dere taşacaktır" uyarısı yapıldı.Bu arada, Beldenin Karşıyaka Mahallesinde oturan 5 kişilik bir aile gece uykudayken, evlerini sel suları kapladı. Çevredeki duyarlı vatandaşların yardımı ile durum kısa sürede Jandarmaya bildirildi. Jandarma olay yerine Sivil Savunma ekiplerini ile itfaiyeyi çağırdı. Sivil Savunma ekipleri 3'o çocuk toplam 5 kişilik aileyi uykudan uyandırarak sel felaketinden kurtardı. Yalın ayak yataklarından çıkan 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin korkuları gözlerinden okunuyordu. Mahalle sakinleri, "Ailenin mahsur kaldığını düşündüm. Telefonla aradım cevap veren yoktu. Sonra ekipler geldi. Su seviyesi yeni yükselmişti ki, aileyi kurtardık" dedi.Büyüklerinin kucaklarında olup bitenlerden habersiz 3 çocuk korkulu gözlerle etrafı izledi. Sel sularına kapılarak sürüklenen bir otomobil ise köprü küçük olduğundan dolayı köprü ayakları altında durabildi. Bir köprü ise tamamen yıkıldı. Jandarma ekipleri dere yatağında bulunan 6 otomobil ve 1 motosikletin gece veya sabah gün ışımasıyla başkaları tarafından talan edilmemesi için nöbet tuttu.Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde önceki gece meydana gelen selde, bir köyde aralarında 1 şehidin cenazesinin de bulunduğu çok sayıda mezar tahrip oldu. Sel sularının sürüklediği 2 ceset ise, birkaç saat sonra bulundu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölgede önceki gece etkili olan sağanak yağmurun ardından derelerden taşan sel suları, Bozova ilçesine bağlı Atgüden köyünde ekili alanları ve mezarlığı olumsuz etkiledi.Sel suları, mezarlıklarda bulunan biri kadına ait 2 cesedi, birkaç kilometre uzaktaki zeytinliklere kadar sürükledi. Arama çalışması yapan köylüler, cesetleri yaklaşık 6 kilometre mesafedeki bir zeytinlikte buldu. Cesetler, daha sonra yeniden toprağa verildi.Terör örgütü PKK üyelerince 1994'te Ardahan'da çıkan çatışmada şehit olan er Kemal Demir'in mezarı da selden olumsuz etkilendi. Mezar taşları ve çevrede bulunan korkuluklar yerinden çıkarken, bayrak direği ise birkaç metre ileriye sürüklendi.Sadık Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin mezarının tahrip olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.Mezarlığı kendi imkanlarıyla en kısa sürede yeniden düzenlemeye çalışacaklarını ifade eden Demir, ''Sel çok şiddetliydi, burada bulunan bütün mezarlar ve ekili alanlar zarar gördü'' dedi.Köylülerden Kadir Çakmak ise sel sularının 12 gün önce vefat eden annesi Altun Çakmak'ın mezarına zarar verdiğini belirterek, sel sularıyla annesinin cesedini kilometrelerce uzağa sürüklediğini kaydetti.Köylülerin desteğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda cesede ulaştıklarını anlatan Çakmak, ''Defin işlemini yeniden gerçekleştirdik. Köyümüzden geçen ve şiddetli bir yağmurda taşan dere yatağının yeniden düzenlenmesini istiyoruz'' diye konuştu.Trabzon'da etkili yağışlar sonucu kanalizasyonlar patladı, işyerlerini su bastıTrabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası kanalizasyonlar patladı. Mazgallardaki taşkınlardan dolayı, Pazarkapı Mahallesi'nde Piyasa Meydanı ve Kadınlar Pazarı civarındaki çok sayıda işyerini su bastı. Bölgede itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışıyor.Öte yandan, suların bastığı bir işyerinde bir şahsın elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.