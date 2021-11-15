Türkiye S-400'ün bazı parçalarının üretimini üstlenecek

Rusya'nın savunma sanayi ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji konusunda işbirliği yapacağız. Bazı parçaları yerelleştiriyoruz, bu konudaki çalışmalara da başladık" dedi.

Gazeteduvar'ın haberine göre iki ülke hava savunma sistemi konusunda yapılan anlaşmanın S-400'lerin tedarikinin yanı sıra sistemin parçalarının bir bölümün Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Miheyev, Türkiye'de üretilecek parçalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

"Kararlarımızı hükümetler arası anlaşmalara dayandırıyoruz"

Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 savunma sisteminin tedariki için ne zaman bir anlaşma imzalanabileceği ve yeni anlaşmanın teknoloji transferi içerip içermeyeceğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Rosoboronexport, S-400 sistemi konusunda işbirliğini sürdürmek de dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye hazır. Tüm kararları partnerimiz ile beraber alıyoruz. Ve kararlarımızı, tarafların hükümetler arası anlaşmalarına ve sözleşmelerine dayandırıyoruz."

Rosoboronexport’un, Türkiye’ye S-400 sistemleri teslim etmesini içeren ilk anlaşmayı ‘Türk tarafının herhangi bir şikayeti olmadan yerine getirdiğini’ belirten Miheyev, "Eminim ki yeni bir sözleşme üstünde nihai olarak anlaşılması hâlinde Türk tarafı bunu duyuracaktır" dedi.

"2,5 milyar dolar değerinde"

Türkiye, Rusya'dan 4 adet S-400 bataryası satın aldı. Rus basını, söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2,5 milyar dolar değerinde olduğunu yazdı.

Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un Ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde teslimat önceliği verileceği anlamına geliyor.

ABD, bir NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya'dan savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında bir dizi yaptırım kararı aldı.

Rusya, son olarak Hindistan'da S-400 temini konusunda anlaşma yaptı ve bunun teslimatına ilişkin sürecin de başladığı açıklanmıştı. ABD'nin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği de bundan sonraki süreçleri etkileyecek.