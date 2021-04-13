Türkiye rüzgâr enerjisine 1 milyar Euro yatırımla Avrupa'da 5. sırada

Türkiye 1 milyar Euro'yu aşan karasal rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla Avrupa'da bu alanda en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk beşe girdi. Avrupa ülkeleri ise geçen yıl rüzgar enerjisi sektörüne 42,8 milyar Euro yatırım gerçekleştirdi.

Dünya gazetesinin haberine göre WinsEurope tarafından "Rüzgâr Enerjisi Finansman ve Yatırım Eğilimleri" için hazırlanan rapora göre geçtiğimiz yıl Avrupa bu alanda 42,8 milyar Euro yatırım yaptı. Yatırımların 26,3 milyar Eurosu deniz üstü (offshore) projeleri için kullanırken, toplamda 7,1 gigavat offshore rüzgâr enerjisi kapasitesi kuruldu.

Karasal rüzgar enerjisi sektöründe yapılan yapılan yatırım geçen yıl 16,5 milyar Euro'yu aştı. Bu yatırımla birlikte toplamda 15,5 gigavat karasal rüzgâr enerji santrali işletmeye başlandı.

Yine söz konusu raporda; Avrupa'da rüzgar enerji santralinin hala cazip bir alan olduğu, bu cazipliğin devamı için yeni yatırımlarda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın dikkate alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca düşük karbon ekonomisini amaçlayan enerji dönüşümü ilkelerinin benimsenmesi gerektiğine vurdu yapıldı.

Birleşik Krallık rüzgâr enerjisinde lider

Türkiye'nin karasal ve offshore projelerine toplamda 1 milyar Euro'yu aşkın yatırımıyla 5. olduğu sıralamada;

Birleşik Krallık toplam 13,5 milyar Euro ile lider durumdayken, 2. sırada 7,9 milyar Euro ile Hollanda yer aldı.

Almanya 2,2 milyar Euro ile 3. olurken, Fransa 1,8 milyar Euro ile 4. oldu.