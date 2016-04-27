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Yaşam

Türkiye rüyasında Cumhurbaşkanı’nı görüyor

Nisan ayında Google'da en çok aranan rüya tabiri “Rüyada Cumhurbaşkanı görmek” oldu

27 Nisan 2016 12:05

Google’ın arama trendlerine göre nisan ayında Türkiye’deki kullanıcıların yükselen rüya tabiri aramalarında “Rüyada Cumhurbaşkanı görmek” ilk sıraya yükseldi.  Bu arama, Recep Tayyip Erdoğan‘ın Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılının yaz aylarından bu yana artış gösteriyor.

BusinessHT'nin haberine göre, bölgesel yoğunlukta bu “Rüyada Cumhurbaşkanı görmek”  araması, Diyarbakır, Ankara, Adana, İstanbul ve Antalya olarak sıralanıyor. En çok yapılan diğer arama ise “Rüyada Başbakan görmek”.  Bu aramanın bölgesel yoğunluk sıralaması ise Erzurum, Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Ankara şeklinde.

Google’ın Türkiye ofisi aracılığıyla yapılan “Rüyalarımızı Google’a Sorduk” başlığındaki bilgi notuna göre Nisan 2016 süresince Google’da rüyada en çok tabiri aranılan terimlerin arasında, “Cumhurbaşkanı”, “kar”, “balık”, “deniz” ve “ceviz” yer alıyor.

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