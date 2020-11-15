Türkiye, Rusya'yı ağırlıyor: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazici, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Rusya: Guilherme, Vyacheslav Karavaev, Georgiy Dzhikiya, Igor Diveev, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin, Zelimkhan Bakaev, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Denis Cheryshev, Fedor Chalov