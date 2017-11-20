Türkiye, Rusya ve İran Suriye gündemiyle Soçi’de buluşacak

Mahmut Can Emir - Siyamend Kaçmaz / İstanbul - Moskova, 20 Kasım (DHA) - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtları Riyad’da toplanırken, Türkiye, Rusya ve İran liderleri Soçi’de, Suriyedeki ateşkesi uzatmak ve bir anayasa planı yürütmek için bir araya gelecek.

Suriye ile ilgili olarak yapılacak olan iki zirvede de, Suriye’de yaşanan iç savaşı durdurmak ve Beşar Esad’ı görevinde tutacak yeni bir anayasayı engellemek üzere diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek.

IŞİD’in mağlubiyeti ve Esad muhalifleri askeri güçlerinin geri çekilmesiyle, bölgenin üç büyük gücü olan Türkiye, Rusya ve İran Rusya’nın Soçi kentinde Çarşamba günü biraraya gelerek, bölgedeki husumetleri azaltarak politik bir anlaşma yolu arayacaklar.

Aynı gün Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde bir araya gelecek olan Esad karşıtı 30’a yakın grup, 28 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Barış Görüşmeleri öncesinde, üç gün boyunca geniş çaplı bir uzlaşma ekibi kurmak için görüşecekler.

Pazar günü Antalya’da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Türkiye’nin daha önce karşı çıktığı, Kürt grupların kongreye katılma ihtimalini ve garantör ülkelerin, şu ana kadar kurulan dört ateşkes bölgesine askeri kuvvetlerini mevzileme ihtimalini görüştüler.

BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, bölgedeki iç savaşı bitirmek için BM’nin demokratik meşruluğu yolundan gitmesini önerdi.

Rusya’nın BM ve Cenevre Daimi Temsilcisi Aleksey Borodavkin, Suriye muhalif gruplarının görüşmelerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın acil istifasını talep etmekten vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

Borodavkin İzvestiya haber ajansına yaptığı açıklamada, “Görüşmelerde muhalif grupların takınması gereken bazı tavırlar var. Bu ateşkes rejiminin desteklenmesi, IŞİD ile mücadeleye bağlılık ve Esad’ın istifa talebini desteklemekten vazgeçmek” dedi.

Daha önce muhalif birliklerin taleplerinin Cenevre görüşmelerine engel olduğunu belirten Borodavkin, “Bu tür ültimatomlar bazı Batı ve Orta Doğu ülkelerine bağlıydı. Fakat son zamanlarda durum biraz değişti. Suriye’nin dostları grubundan partnerlerimiz adım adım mantıklı düşünmeye başlıyorlar ve gerçek dışı adımlarını tekrar gözden geçiriyorlar. Bu başta Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın desteğiyle IŞİD’e ciddi darbe vurmasıdır” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kürtlerin ulusal diyalog kongresine katılımı başta olmak üzere tüm konular görüşüldü” dedi.

Ayrıntıları anlatmayacağını söyleyen Lavrov, “Bizim önerilerimiz devlet başkanlarına sunulacak ve liderler bu tekliflerin temelinde karar alacaklar” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ise, Suriye’de krizin çözümlenmesi için Rusya ve Türkiye ile ortak çalışma yürütmek istediklerini bildirdi.

Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türk ve Rus partnerlerimizle Suriye’de kurmayı başardığımız ateşkes rejiminin güçlenmesi ve Suriyeliler arasında geniş kapsamlı diyaloğa hazırlık için çalışıyoruz” dedi.