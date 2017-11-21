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Dünya

Türkiye, Rusya ve İran genelkurmay başkanları Soçi'de bir araya geldi

Genelkurmay başkanları Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadele işbirliği, bölgede oluşturulan Gerginliği Azaltma/Çatışmasızlık Bölgeleri'ni görüştü

21 Kasım 2017 22:54

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen üçlü toplantıda görüştü.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yarın Soçi'de yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirve öncesinde gerçekleşti.

Türkiye, Rusya ve İran Genelkurmay başkanlarının gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Görüşmede tarafların Suriye'deki mevcut durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, "terörist grupların yok edilmesi, gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğinin sağlanması ve siyasi çözüm sürecine geçişi kolaylaştırmak için atılacak adımların ana hatları ile görüşüldüğü" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde koordinasyonun arttırılması, Suriye'deki kalan DAEŞ ve El-Nusra terör örgütü mensuplarının tamamen tasfiyesi konularında anlaşmaya varıldı" denildi.

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