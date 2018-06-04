Türkiye-Rusya maçının hakemi belli oldu

Türkiye ve Rusya milli takımlarının yarın oynayacağı müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

Rusya'nın Moskova kentinde Arena CSKA'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak.

Rusya ile Türkiye arasında 5 Haziran Salı günü oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak ve Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye, daha önceden oynadığı hazırlık maçlarında İran'ı 2-1'lik skorla yenmiş, Tunus ile de 2-2 berabere kalmıştı.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Umut Bulut (Kayserispor)

Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. Türkiye bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken, Rusya 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç da berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.