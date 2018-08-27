Türkiye-Rusya maçı genel bilet satışı başladı

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım\'ın Rusya ile 7 Eylül 2018 Cuma günü oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup müsabakasının genel bilet satışı bugün başladı.

40 bin 775 kapasiteli Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nin ev sahipliği yapacağı ve saat 21.45\'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

En son 9 Şubat 2011 tarihinde Güney Kore ile yapılan ve 0-0 biten özel milli maça ev sahipliği yapan Trabzon\'da 7.5 yıl aradan sonra oynanacak milli maça taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Türkiye-Rusya maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde bulunan Passolig gişelerinden bilet satış işlemi ise 1 Eylül 2018 Cumartesi günü başlayacak. Gişeden bilet almak isteyen taraftarların TC Kimlik Numarası ibraz etmesi gerekiyor. Bir taraftar en fazla iki bilet alabilecek.

