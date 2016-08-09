Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni sayfa açılıyor



24 Kasım 2015'te Rus Ordusu'na ait bir savaş uçağının Suriye sınırında Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında aylar boyu süren gerginlik yerini yeniden yakınlaşmaya bırakıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçak krizi sonrasında ilk kez St. Petersburg'da bir araya geldi. Bu buluşma, hem liderlerin krizin ardından ilk yüz yüze görüşmesi olması hem de Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yaptığı ilk yurtdışı ziyaret olması açısından önem taşıyor.

"Normalleşme iki ülke halklarının yararına olacak"

St. Petersburg'daki tarihi Konstantinovsky Sarayı'nda bir araya gelen liderler burada ortak basın açıklaması düzenledi. Ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Putin, uçak krizinden önce iki ülke ilişkilerinin 'benzeri görülmemiş bir seviyeye yükselmiş olduğunu', bu olaydan sonra ise 'çok düşük bir seviyeye gerilediğini' ifade etti. "Bugün Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan zor duruma rağmen buraya gelmeniz hepimizin ikili ilişkilerin normalleşmesini istediğinin bir göstergesidir. Bu da her iki ülke halklarının yararına olacaktır" şeklinde konuşan Putin, darbe girişiminin ardından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğuna' vurgu yaparak 'her türlü darbe girişiminin karşısında olduğunu' söyledi. Rusya Devlet Başkanı "Sizin yönetiminizde Türk halkının bu sorunun üstesinden geleceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bölgenin siyasi olarak bizlerden beklentileri var"

Rusya'nın verdiği randevu için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da "15 Temmuz darbe girişiminde, ertesi gün sizlerin lider noktasında bizi arayışı hem tüm heyetimizi hem de tüm halkımızı mutlu etmiştir" dedi. Türk-Rus ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "İnanıyorum ki şimdi atacağımız ve attığımız adımlarla çok daha farklı bir sürecin içerisine gireceğiz" dedi ve "Aramızda masada olan bir çok ikili ilişkilerimiz var. Bölgenin siyasi olarak bizlerden beklentileri var. İnanıyorum ki dayanışmamız bölgedeki sorunların çözümüne de yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Daha sonra görüşmenin basına kapalı bölümüne geçen liderler en son, 15 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Erdoğan ve Putin'in gündeminde, Türk-Rus ilişkilerinin yeniden canlandırılması, ticari-ekonomik işbirliği ve Suriye başta olmak üzere bölgesel krizler gibi birçok önemli maddenin bulunduğu belirtiliyor.

Rusya Yatırım Fonu ile 400 milyon dolarlık anlaşma

Bu arada Rusya ile Türkiye arasında ekonomik işbirliğinin artırılması yönünde ilk somut adım atıldı. Erdoğan'ın Rusya ziyareti kapsamında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Türk şirketi Rönesans Holding arasında toplam 400 milyon dolarlık yatırım iş birliği anlaşması imzalandı. RDIF'den yapılan açıklamada, anlaşmayla birlikte Rusya Federasyonu'ndaki sağlık, inşaat, altyapı ve emlak sektörlerindeki uygun yatırımlara odaklanacağı kaydedildi.