Erdoğan'ın mektubuna Rusya'dan ilk adım; Büyükelçi Karlov, Beştepe'de iftarda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yazdığı mektuplara Moskova'dan yanıt gelmesinin ardından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki iftara katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda büyükelçiler ve DEİK İş Konseyi Başkanları ile iftarda bir araya geldi.

"Teröriste tavır koyalım"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Tüm dünyaya seslenerek diyorum ki gelin insanlığımıza hep beraber sahip çıkalım. Zulme, kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun asla rıza göstermeyelim. Teröriste, kimliğine, söylemine, kökenine, inancına bakmaksızın tavır koyalım. Mağdurlara, mazlumlara, gariplere hep birlikte kol kanat gerelim. İşte o zaman dünyanın hepimiz için çok daha güzel, çok daha yaşanabilir yer haline geldiğini göreceğimizden şüphe duymuyorum. Geldiğimiz nokta itibarıyla dünyanın güç oyunlarına değil, insanlığın sorunlarına çözüm bulunmasına ihtiyacı vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar 700 milyon Müslüman'ın olduğu dünyada, halkı Müslüman olan bir ülke Güvenlik Konseyi'nde yok. Böyle, adalet olur mu? Böyle bir Güvenlik Konseyi'nden adalet çıkar mı?" diye konuştu.

Rus Büyükelçi iftarda



Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’den kritik adımlar üst üste geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Rus mevkidaşlarına gönderdiği mektupların ardından Türkiye’den ikinci Rusya adımı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da büyükelçisi olan tüm ülkelerle birlikte Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u



Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen iftara davet etti. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Karlov’un da daveti kabul ederek akşam verilen iftar yemeğine katıldı.



Erdoğan’ın verdiği iftar yemeğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik’in yanı sıra Dış Ekonomik İşler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Başkanları, DEİK’e mensup işadamları ve Ankara’daki büyükelçiler geldi.