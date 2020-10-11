Türkiye, Rusya ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya’ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ay yıldızlılar ikinci yardıda Kenan Karaman'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla birlikte ay yıldızlı ekip, üçüncü maçında da galibiyetle tanışamazken, grup lideri olan Rusya ise zirvedeki yerini korudu.