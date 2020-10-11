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Spor

Türkiye, Rusya ile 1-1 berabere kaldı

11 Ekim 2020 23:32

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya’ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ay yıldızlılar ikinci yardıda Kenan Karaman'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla birlikte ay yıldızlı ekip, üçüncü maçında da galibiyetle tanışamazken, grup lideri olan Rusya ise zirvedeki yerini korudu. 

Karşılaşmada Rusya'nın golünü 28. dakikada Anton Miranchuk kaydetti. Ay yıldızlı ekibe beraberliği getiren gol ise 62. dakikada Kenan Karaman'dan geldi. 

Bu sonucun ardından Türkiye 2 puanla 3. sırada kalırken, Rusya ise 7 puanla liderliğini sürdürdü. 

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'ı ağırlayacak. 

 

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