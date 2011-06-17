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Spor

TÜRKİYE ROMANYA'DAN SET ALAMADI ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 23:48

-TÜRKİYE ROMANYA'DAN SET ALAMADI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - (A) Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Ligi (C) Grubu 4. ayak ilk maçında Romanya'ya deplasmanda 3-0 yenildi. Köstence'deki maça tempolu başlayan Türkiye, savunmada iyi bir performans ortaya koydu. Emre ve Sinan ile sayılar bulan Türkiye, birinci setin iki teknik molasını da önde tamamladı. Türkiye'nin setin sonlarında yaptığı savunma hataları nedeniyle Romanya ilk seti 25-23 kazandı. İkinci setin ilk teknik molasını 8-7 önde geçen Romanya, Stancu ve Oltenanu ile sayılar buldu. İkinci teknik molayı 16-15 önde geçen Türkiye, set sonunda yine hatalar yapınca bu seti de Romanya 25-22 kazandı. Üçüncü sette daha iyi bir mücadele ortaya koyan Türkiye, bu seti de 26-24 kaybetti ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. (C) Grubu'nda yer alan Türkiye ile Romanya arasındaki 4. ayak 2. maçı yarın TSİ 17.00'de Köstence'de yapılacak. Salon: Köstence Hakemler: Boris Kolareviç xx (Sırbistan), Evgeny Makshanov xx (Rusya) Romanya: Bartha xx, Vionea xx, Stancu xxx, Gontariu xx, Oltenanu xxx, Birau xx, Feher xx, Mihalcea xx, Maries xx Türkiye: Berkan xx, Sinan xxx, Mustafa xx, Kadir xx, Emre xxx, Emin xx, Serkan xx, Serhat xx, Ferhat xx, İbrahim xx Setler: 25-23, 25-22, 26-24 Süre: 85 dakika (30-25-30)

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