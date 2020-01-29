Türkiye-Romanya arasındaki Aşk-ı Memnu davası sonuçlandı

Romanya'da yayınlanan Yasak Meyve isimli dizinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz bir şekilde birebir kopya olmasına ilişkin davada sonuç belli oldu. Bükreş Mahkemesi Yasak Meyve dizisinin her türlü mecrada yayınlanmasını durdurdu.

Aşk-ı Memnu’nun senaryo yazarları Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, geçtiğimiz yıl Romanya’nın ünlü televizyon kanalı Antena 1’e dava açmıştı. Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde birebir kopyalanmasıydı. Geçtiğimiz gün görülen davada Bükreş mahkemesi nihai kararını verdi ve dizinin her türlü mecrada kamuoyuna iletilmesinin durdurulmasına karar verildi.

Fructul Oprit ismiyle yayınlanan dizinin izinsiz şekilde birebir Aşk-ı Memnu dizisinden alındığı gerekçesiyle Romanya Mahkemeleri nezdinde dava açan Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun şikâyeti, temyiz mahkemesi tarafından değerlendirildi. Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz yıl açılan davayı kesin olarak karara bağladı.

Mahkemenin kararı şöyle:



‘’Antena TV Group SA’ya ait “Fructul Oprit” isimli dizinin yayından kaldırılmasına ve kullanıcıların adı geçen dizinin yayınına erişimine engellemesine ve aynı zamanda adı geçen dizinin AntenaPlay platformu, internet web sayfaları veya diğer on-line platformları aracılığıyla Romence dilinde veya herhangi başka bir dilde, gerek Romanya’da, gerek ise yurtdışında başkaca yöntemle kamuya iletilmesinin durdurulmasına, Davalının “Fructul Oprit” televizyon dizisi üzerinde yayın, üretim ve işletme konusunda sahip olduğu haklarını ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üçüncü kişiler lehine satmasının, lisans vermesinin, kiraya vermesinin, ödünç vermesinin veya başkaca iletme yöntemlerine başvurmasının engellenmesine karar verildi."