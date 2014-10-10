Roman'lardan Kobanê için sağduyu çağrısı: Kardeşine dokunma, kardeşime dokunma

Türkiye Roman Hakları Forumu’na üye Romanlar Kobanê olaylarından dolayı ülkede yaşanan gerilimlerle ilgili olarak tüm Roman halkını ve herkesi sağduyuya çağırdı. Forum, "Türkiye ve içinde bulunduğu bölge, çok zor günlerden geçmektedir. Böylesi günlerde herkesin yaptığına ve söylediğine daha da bir özen göstermesi çok önemlidir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Roman Hakları Forumu'nun son günlerde ülkede ve bölgede yaşanan Kobanê eylemlerinden çıkan olaylardan ötürü yayımladığı basın açıklaması şöyle:

Dünya tarihi boyunca Romanlar her zaman barıştan yana olmuştur. İşte bu nedenle Türkiye’deki barış süreci bizleri çok yakından ilgilendirmektedir. Türkiye ve içinde bulunduğu bölge, çok zor günlerden geçmektedir. Böylesi günlerde herkesin yaptığına ve söylediğine daha da bir özen göstermesi çok önemlidir.

Biz Türkiye Roman Hakları Forumu’na üye Romanlar olarak inanıyoruz ki bu kaos ortamı elbette geçecek, yerini barışa bırakacaktır. Ancak, böylesi günlerde açılan yaralar, kırgınlıklar bir miras olarak gelecek kuşaklara kalacaktır. İşte bu yüzden tüm Roman toplumunu, ırkçılık ve nefret kokan provokasyonlar ve kışkırtmalara karşı uyanık olmaya, ve kardeşliğinizi bozacak hareketlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Nefretten, ırkçılıktan, olumsuz önyargılardan, dışlanmadan çok canı yanan bir topluluk olarak Romanlar, savaşsız-silahsız, içine her farklı kültürü, kimliği ve doğayı da katan bir barış sürecinin ortağı olmalıdır.

Bu nedenle Roman arkadaşlarımızın, Roman liderlerin bu zor günlerde mahallelerinde huzuru, kardeşliği çoğaltarak, düşmanlık körüklemek isteyenlere inat, barış ve çözüm yolunda yürümeye devam etmelerini bekliyoruz. Hep beraber, sağduyu ile bu günleri atlatarak, birbirimizi yeniden öğrenerek birlikte BARIŞ diyeceğimiz günler yaratalım.

Romanlar olarak diyoruz ki bütün katliamların kıvılcımıdır nefret, bu yüzden nefret savaşlarının yangın yerlerini söndürmek için "Kardeşine Dokunma", "Kardeşime Dokunma"